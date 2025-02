Dragon Ball Daima: svelato il design ufficiale del Super Saiyan 3 di Goku

Dragon Ball Daima ha mostrato ai fan nuovamente il Super Saiyan 3 di Goku, i quali possono dare un’occhiata al design ufficiale di questa trasformazione. Daima si sta rapidamente avvicinando all’episodio finale con Goku che ha affrontati alcuni nemici impegnativi. Ma questa lotta attuale contro il Re Supremo dei Demoni Gomah ha iniziato a spingere Goku oltre i limiti, portandolo a una nuovissima trasformazione.

Il Super Saiyan 3 di Goku Mini ha fatto il suo debutto negli ultimi episodi di Dragon Ball Daima, ma è stato oscurato dal debutto più entusiasmante del Super Saiyan 3 di Vegeta. A lasciarlo completamente nel dimenticatoio, ci ha pensato il Super Saiyan 4 di Goku. I fan hanno potuto godere del Super Saiyan 3 di Goku Mini per un pò nella lotta contro Gomah. E ora i fan hanno possono vedere nel dettaglio il design realizzato da Katsuyoshi Nakatsuru di seguito.

Il Super Saiyan 3 ha dimostrato di essere una forma potente nel Reame dei Demoni poiché Vegeta ha fatto ricorso a questa forma per porre rapidamente fine a una lotta con il Tamagami del Secondo Mondo dei Demoni. Ma quando Goku ha usato la forma nel climax di Daima, era riuscito solo temporaneamente a colmare il divario di potenza tra lui e Gomah. Il Tertian Oculus supporta il Re Supremo dei Demoni con una potente magia che ha sopraffatto tutti i suoi avversari finora, ed è stato lo stesso per il Super Saiyan 3 Goku Mini.

Dragon Ball Daima potrebbe non essersi concentrato troppo sul Super Saiyan 3, ma alla fine ha reso questa forma di nuovo fantastica dopo tutti questi anni. La trasformazione è stata spesso trascurata a favore di forme molto più forti che avremmo visto in seguito.

Ciò è cambiato con Dragon Ball Daima poiché non solo i Majin tentano di replicare questa trasformazione in nuovi modi esilaranti, ma i fan hanno visto anche Vegeta usarla per la prima volta nella storia del franchise. Il Super Saiyan 4 potrebbe catturare la maggior parte dell’attenzione mentre l’anime si dirige verso il suo climax, ma ha fatto molto lavoro per rendere la forma del Super Saiyan 3 prominente come quando ha debuttato in Dragon Ball Z tanti anni fa.

Fonte – Comicbook