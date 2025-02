Dragon Ball: Masako Nozawa parla del suo futuro nei panni di Goku

Masako Nozawa rappresenta un’icona fondamentale della serie anime di Dragon Ball, visto che ha dato voce fin dal primo episodio al protagonista principale, Goku, e anche a Gohan e Goten. Recentemente ha condiviso un promettente aggiornamento sul suo coinvolgimento nel franchise che si dirige verso il futuro. Mentre Dragon Ball celebra il 40° anniversario del manga scritto e disegnato da Akira Toriyama dal suo debutto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, i fan stanno assistendo a una nuova avventura di Goku. Al centro di tutto c’è ancora una volta Masako Nozawa, che ha doppiato Goku.

Nozawa ha avuto una lunga carriera di attrice anche al di fuori di Dragon Ball, e recentemente ha ricevuto un premio speciale al 66° Mainichi Art Awards. Premiata per i suoi eccezionali risultati nell’intrattenimento da novembre 2023 a ottobre 2024, Nozawa ha poi rivelato le sue speranze future per la sua carriera durante il suo discorso di accettazione. Come spiegato in dettaglio da Livedoor in Giappone, Nozawa ha spiegato che, sebbene non sappia per quanto tempo ancora potrà effettivamente farlo, vuole farlo fino a quando non avrà almeno 182 anni. A seguire riportiamo le sue parole:

“Non so per quanto ancora potrò farlo, ma ho deciso che vorrei continuare a farlo fino a quando non avrò 182 anni!” A quanto pare, Nozawa non ha intenzione di rallentare il suo lavoro. Sebbene sia coinvolta in molti progetti al di fuori di Dragon Ball, questo è comunque un ottimo segno per il suo futuro nei panni di Goku e altri personaggi del franchise. Perché se ci saranno altri progetti di Dragon Ball in arrivo, allora Nozawa sarà probabilmente una figura centrale in essi.

Potrebbero esserci altri progetti anime di Dragon Ball anche dopo la conclusione di Daima. Prima della première del nuovo anime, il produttore Akio Iyoku ha sostenuto la collaborazione con Nozawa lasciando intendere che c’è già qualcos’altro in lavorazione. “Stiamo ancora elaborando vari piani, facendo brainstorming su molte cose e continueremo ad andare avanti. Voglio continuare a dare il massimo insieme a Nozawa”.

Pensare al futuro del franchise di Dragon Ball è molto importante a questo punto poiché Daima giungerà al termine molto presto. La nuova serie anime si concluderà ufficialmente con l’episodio 20 che andrà in onda il 28 febbraio in tutto il mondo. Di conseguenza, l’anime si trova nella sua fase finale, poiché Goku e gli altri si trovano coinvolti nel combattimento finale contro il Demone Supremo Gomah, e Goku riporterà il suo Super Saiyan 3 in azione.

Fonte – Comicbook