Dragon Ball Daima: la nuova trasformazione di Goku e sullo stesso livello del Super Saiyan God?

Dragon Ball Daima ha introdotto una nuovissima trasformazione di Goku che somiglia molto al Super Saiyan 4 visto in GT. Daima è il nuovo progetto anime che celebra il 40° anniversario dal debutto del manga scritto e disegnato da Toriyama sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nonostante sia una nuova serie anime, per molti versi è incredibilmente familiare in quanto tanti dei nuovi elementi sono il risultato di una rielaborazione di idee introdotte per la prima volta in Dragon Ball GT.

Daima presenta molti collegamenti intenzionali con tutto ciò che è successo in GT. Di fatti molte idee sono state introdotte nella cronologia canonica ufficiale di Dragon Ball. L’esempio più grande riguarda Goku che si trasforma in un nuovo tipo di Super Saiyan 4. Il cambiamento notevole è che il colore e di un rosso brillante molto simile al Super Saiyan God. Ed giusto chiedersi se sia anche sullo stesso livello.

Nel tentativo di capire quanto forte sia quanta nuova forma del Super Saiyan 4 di Goku, una delle cose più importanti da considerare è dove si trova Daima nella cronologia. Ambientato dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu ma prima di Battle of Gods, questo è un anime che non può avere grandi sconvolgimenti che cambierebbero la traiettoria futura degli eventi vista negli archi di Super. Qualsiasi nuova forma o potere dovrebbe automaticamente impallidire in confronto a ciò che Goku e Vegeta useranno in seguito, altrimenti solleverebbe la questione del perché non si è mai vista prima.

Daima però potrebbe limitare questo dibattito in quanto ha mostrato che Goku per raggiungere questo livello ha ricevuto l’aiuto della potente magia Namecciana di Neva e probabilmente significa che Goku non sarà mai in grado di accedere a questa forma da solo. Questo potere però si allinea al Super Saiyan God. C’è una breve aura fiammeggiante non dissimile da quella del Super Saiyan God che turbina attorno a Goku mentre si trasforma, e i suoi capelli sono una versione più accesa del Super Saiyan God. Quindi, presumibilmente, questo lo collocherebbe sullo stesso livello.

Questa forma simile al Super Saiyan 4 che equivale a Super Saiyan God spiegherebbe perché Goku non si preoccupa più di ricorrere a trasformazione, ma avrebbe anche senso all’interno di Daima. Infatti questa nuova trasformazione non è ancora sufficiente a compensare le differenze di potenza contro il Re Supremo dei Demoni Gomah. Daima ha indebolito le abilità di Goku e degli altri fin dall’inizio.

Fonte – Comicbook