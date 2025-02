Dragon Ball Daima: il Super Saiyan 4 debutta ufficialmente nell’anime

Dragon Ball Daima ha finalmente dato a Son Goku il potere di trasformarsi in un Super Saiyan 4. La trasformazione è apparsa per la prima volta in GT, la serie fuori canone che a volte è considerata la pecora nera del franchise, e solo ora è diventata parte della trama ufficiale. Mentre la forma stessa che è arrivata nel Reame dei Demoni è sicuramente “SSJ4”, ci sono parecchie differenze per quanto riguarda il modo in cui nasce e l’aspetto della trasformazione che attinge al lato scimmiesco della razza Saiyan.

Per iniziare, diamo un’occhiata a come Goku raggiunge finalmente il livello di Super Saiyan 4. Dopo essersi scoperto incapace di sconfiggere la nuova forma del Signore dei Demoni Gomah, Son Goku è alle corde. Anche con Super Saiyan 3 a sua disposizione e Majin Kuu che gli dava manforte, non era abbastanza per lo Z-Fighter per vincere, finché non è intervenuto Neva. L’anziano Namecciano del Reame dei Demoni tiene la mano sull’eroe degli anime, riportando indietro la coda di Goku e trasformandolo in un Super Saiyan 4.

Come sanno i fan di lunga data di Dragon Ball, il Super Saiyan 4 come trasformazione sembrava molto diverso nel Grand Tour rispetto a Daima. Per iniziare, Goku non poteva usare la forma nella sua “mini-forma”, quindi la forma lo avrebbe riportato di nuovo ai suoi anni da adulto. Nell’ultima serie anime, Goku rimane un bambino mentre invoca il Super Saiyan 4, il che lo allontana notevolmente da GT.

Oltre a questo, Goku e Vegeta che diventano Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT li ha visti entrambi ancora con i loro capelli neri, ma in Daima, Goku sembra molto più vicino a un mix tra 4 e Super Saiyan God. Ora con i capelli rossi, la nuova versione della trasformazione incorpora gli effetti sonori del Kaioken, dando anche a Goku un contorno di energia argentata, forse facendogli toccare il potere degli Dei. Anche se non avremmo mai visto Ultra Istinto in questa storia secondaria, questa è sicuramente la cosa migliore.

Inutile dire che SSJ4 è più forte della terza forma di Super Saiyan, come notano molto Vegeta e Piccolo. Sfortunatamente, la forma da sola non è in grado di sconfiggere completamente Gomah, il cui potere è ancora alle stelle grazie al Terzo Occhio Malvagio. Con due episodi rimanenti nella serie, Dragon Ball Daima ha dimostrato di essere una serie in cui tutto può succedere.

Il modo in cui Goku ha raggiunto il Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT è stato molto diverso da come è successo in Daima. Durante il Grand Tour, Goku è riuscito a raggiungere la forma grazie all’assistenza sia del Supremo Kai che del Vecchio Kai mentre ripristinavano la sua coda nella lotta contro il malvagio Baby. Invece di agitare le mani, hanno dovuto fisicamente riportare in vita la coda in una scena esilarante. Prima di ottenere il Super Saiyan 4, Goku è diventato un “Golden Oozaru”, una forma che non ha superato il taglio per Daima.

Per ora, dobbiamo ancora vedere se anche Vegeta diventerà un Super Saiyan 4, anche se dobbiamo immaginare che se Neva è riuscita a fare questo per Goku, allora potrebbe fare lo stesso per il Principe di tutti i Saiyan.

Fonte – Comicbook