Dragon Ball Daima: il finale introduce il nuovo attacco di Goku

Dragon Ball Daima conclude la storia con la sconfitta di Re Gomah, il principale antagonista della serie e il nuovo Re dei Demoni dopo la morte di Darbula. Gomah dopo aver visto gli incredibili poteri di Goku e degli altri Guerrieri temeva che avrebbero preso di mira il Reame dei Demoni. Così decice di trasformarli in bambini usando le sfere del drago della Terra.

Quindi, Goku e gli altri arrivano nel Mondo dei Demoni per sistemare le cose. Gomah ha poi scoperto che i precedenti Re dei Demoni avevano un terzo occhio, che garantiva loro una forza senza pari. Fu perso prima che Dabura diventasse il sovrano, poiché nessuno sapeva che fosse attaccato alla cintura di Hybis. Come previsto, Gomah acquisì un’enorme forza dopo averlo acquisito e l’unico modo per sconfiggerlo fu colpirlo sulla nuca tre volte. Durante il combattimento, Neva ha aiutato Goku a trasformarsi in Super Saiyan 4.

Goku si trasforma in Super Saiyan 4, confermando che questa forma di GT è ora canonica. Questa forma è leggermente diversa da GT, dove i personaggi avevano i capelli neri invece che rossi come in Daima. Dopo una breve battuta d’arresto durante il suo combattimento con Gomah, Goku torna più potente che mai. La Kamehameha è ancora il suo attacco più iconico, ma lo porta a un livello superiore nel finale. In una sequenza visivamente sbalorditiva, Goku usa una Kamehameha 10x, passando all’ultra con l’attacco e colpendo un enorme buco in Gomah. Il cattivo, nonostante fosse al massimo della sua forza, non è stato in grado di fermare questo colpo mortale.

Tuttavia, l’onda non si ferma dopo aver trafitto Gomah e prosegue frantumando le barriere che separano i tre Reami dei Demoni. La si vede emergere dall’oceano nel Secondo Reame dei Demoni e continua il suo percorso implacabile fino a violare il Terzo Regno dei Demoni.

Sfortunatamente, Gomah si era rigenerato rapidamente in quanto possedeva ancora il terzo occhio. Non poteva esserci un attacco migliore per concludere l’opera finale di Toriyama se non con la Kamehameha. I fan hanno visto molte varianti di questo attacco nel corso degli anni, ma questo potrebbe essere il migliore finora, grazie alla splendida animazione di Toei.

La Kamehameha è stata introdotta per la prima volta nel manga di Dragon Ball nel 1986. Poco dopo, Goku ha imparato questa tecnica, che è diventata il suo attacco distintivo. Questo attacco è una vera e propria icona che unisce tutti i fan sparsi in giro per il mondo. La mossa si è evoluta nel tempo, con varianti come Super Kamehameha, Kamehameha Istantanea e Kamehameha Ultra Istinto, ciascuna utilizzata in battaglia.

Goku ha sfruttato questo attacco in diversi momenti leggendari, tra cui durante i suoi combattimenti contro Vegeta, Cell, Majin Bu e così via. Questi momenti simboleggiano la perseveranza e la crescita di Goku. La Kamehameha non è solo un attacco potente, è un simbolo di determinazione e dello spirito di Goku che non si arrende mai, rendendolo una delle tecniche più popolari nella storia degli anime.

Fonte – Comicbook