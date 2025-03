Dragon Ball: Toriyama ha proseguito la serie a una sola condizione

Akira Toriyama ha sicuramente stravolto il mondo dei manga shonen, come anche delle serie anime, con Dragon Ball e il suo debutto che risale al 1984. Più di quarant’anni dopo, l’eredità di Toriyama continua, definendo tutt’oggi la formula di battaglia shonen, introducendo tropi come potenziamenti, archi di allenamento, rivalità e così via. Dragon Ball ha contribuito a globalizzare manga e anime, rendendoli popolari in tutto il mondo.

La serie ha anche introdotto il ridimensionamento della potenza e le trasformazioni, che in seguito sono diventati standard nei manga di combattimento. Il suo impatto può essere visto in serie come Naruto, One Piece, My Hero Academia e molti altri manga. Tuttavia, in un’intervista con KosoKoso_hoso per J-Wave, gli editor di Dragon Ball evidenziano alcuni segreti sconosciuti dietro la serie. Toriyama aveva pianificato di concludere la serie molto prima, ma fu convinto a continuare nonostante il suo scarso interesse nel farlo. Tuttavia, accettò a una condizione: rendere la saga finale di Dragon Ball più leggera, più snella e priva di paradossi temporali della Saga di Cell.

La saga di Cell di Dragon Ball Z è ancora uno dei migliori archi narrativi del franchise. Tuttavia, ciò che la maggior parte dei fan non sa è che Toriyama voleva concludere la serie dopo questo arco narrativo. A un certo punto, Toriyama ha dovuto affrontare una forte pressione da parte del team editoriale affinché la storia continuasse. Nel frattempo, Takeda ha sempre supportato Toriyama e ha persino cercato di alleggerire il suo fardello. Alla fine, sia Toriyama che Takeda insistettero affinché la storia finisse con la Saga di Majin Bu e la loro richiesta fu accolta.

Vent’anni dopo la conclusione del manga, i fan sono stati travolti da un nuovo sequel chiamato Dragon Ball Super, uscito nel 2015. La storia si svolge circa quattro anni dopo la saga di Majin Bu, dando inizio a una nuova avventura per Goku. Tuttavia, gli editori rivelano che Toriyama non era contento di riprendere la serie. Circa un decennio fa, quando iniziarono le discussioni sul proseguimento della storia originale, il mangaka rispose con scarsissimo entusiasmo.

Ha persino detto che non lo trovava più divertente. L’editor ha detto che la motivazione che spingeva Toriyama in passato non c’era più. Inoltre, in un’intervista omaggio alla radio, lo stesso Toriyama ha ammesso di non provare più lo stesso entusiasmo di prima. Sebbene gli piacesse lavorare con certi personaggi, il suo impegno non era più quello di una volta in quanto non aveva più quella scintilla creativa dentro di sé perché era pieno di idee ed energia.

Fonte – Comicbook