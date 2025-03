Dragon Ball Daima: il finale ha introdotto una nuova fusione?

Il gran finale di Dragon Ball Daima ha svelato parecchie sorprese. È stata spiegata l’origine del Super Saiyan 4, un nuovo Re dei Demoni ha preso il posto di Gomah e i Guerrieri Z hanno finalmente salutato con affetto il Reame dei Demoni. Naturalmente, una domanda importante che molti fan si sono posti riguardo il ventesimo episodio della serie era legata ai Join Bugs introdotti all’inizio. Questi permettevano a due guerrieri di fondersi potenzialmente senza eseguire la danza della fusione o indossare gli orecchini Potara, ma il finale della serie ha svelato il loro potenziale?

In questo recente episodio, i fan apprendono che Goku ha sbloccato il Super Saiyan 4 attraverso l’allenamento. Hanno scoperto che Majin Ku era il nuovo sovrano del Reame dei Demoni dopo che Gomah è stato sconfitto. Ciò che i fan degli anime non hanno potuto vedere è stata una fusione che ha visto uno qualsiasi degli Z-Fighters masticare Join Bugs per farlo. Ciò ha creato una bella delusione poiché gli insetti erano stati pubblicizzati come un nuovo metodo per i personaggi di diventare uno, lasciando molti a chiedersi se questo ci avrebbe dato una nuova fusione Goku/Vegeta o addirittura visto personaggi classici forgiare nuove fusioni. Sfortunatamente, non doveva essere così poiché nessuna nuova fusione è arrivata nell’episodio venti.

Daima potrebbe essere finito, ma Toei Animation ha confermato in passato che questa serie è destinata a essere canonica in relazione alla cronologia generale. Con Dragon Ball che ha già accennato all’idea che racconterà nuove storie per decenni a venire, è del tutto possibile che sia il Reame dei Demoni che gli insetti che ne fanno parte, faranno la loro comparsa in futuro. Al momento, il manga di Dragon Ball Super deve ancora confermare cosa riserva per il futuro, ma elementi di questo recente anime potrebbero sicuramente svolgere un ruolo se Toyotaro avesse voglia di aggiungerli.

Ciò che rende i no Join Bugs utilizzati nella serie è quanto fosse intricata la spiegazione di ciò che facevano. A ragione, molti spettatori hanno pensato che fosse solo questione di tempo prima che due degli Z-Fighters si buttassero giù gli insetti. Non doveva essere così e non siamo stati in grado di vedere nessuna fusione del Reame dei Demoni.

Ovviamente, la mancanza di Join Bugs non è stata l’unica grande delusione per i fan, poiché la storia delle origini di Super Saiyan 4 potrebbe non essere riuscita a decollare. Invece di ricevere la trasformazione da Neva, Goku rivela a Vegeta di essere stato in grado di raggiungere la forma grazie all’allenamento dopo la sua lotta contro Majin Buu. Mentre Son non era sicuro di potercela fare, ci è riuscito mentre combatteva contro Gomah, con l’anziano Namecciano che gli ha dato una spinta per diventare un Super Saiyan 4 nel suo mini-corpo.

Fonte – Comicbook