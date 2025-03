Dragon Ball Daima: il finale di stagione svela una scena post-credit imperdibile

Dragon Ball Daima si è concluso con il suo ventesimo episodio e i fan sono sconvolti sia delusi per il finale della serie. Difficilmente ci sarà una seconda stagione e al momento non ci sono novità sull’anime di Dragon Ball Super, ma Daima sarà discusso per un bel po’ di tempo. In un sorprendente colpo di scena, Daima svela scena post-credits assolutamente imperdibile dai fan.

Ora che Gomah è stato sconfitto e intrappolato in una prigione insieme a Degesu, il Reame dei Demoni ha scelto il suo nuovo signore, ossia Majin Ku. Quest’ultimo sta pianificando di governare in modo molto più gentile rispetto ai suoi predecessori. Con Goku e i Guerrieri Z che rifiutano l’opportunità di costruirsi una casa in un luogo soprannaturale, decidono di fare una sosta presso un rivenditore del Reame dei Demoni prima di tornare sulla Terra.

Tornando al negozio che vendeva i Medi-Bugs, Goku mira ad aggiungere altri insetti alla sua collezione poiché gli eroi si troveranno regolarmente a corto di fagioli Senzu. A favore di Bulma, scopre persino un tipo di insetto che è dedicato esclusivamente alla bellezza, cercando di comprarne quanti più possibile prima di tornare sulla Terra. Naturalmente, gli insetti sono ben lungi dall’essere l’unica sorpresa che i protagonisti trovano mentre curiosano nel negozio.

Un colpo di scena svela che il negozio ha più “Terzi Occhi Malvagi” e che hanno tutti possono conferire le stesse abilità che aveva Gomah. Se Dragon Ball Daima ricevesse effettivamente una seconda stagione, immaginiamo che questo aspetto giocherebbe un ruolo importante.

Molti fan degli anime si chiedevano se il finale di Dragon Ball Daima avrebbe rivelato che una seconda stagione era in fase di sviluppo e/o che Dragon Ball Super sarebbe tornato. Sfortunatamente, al momento in cui scrivo questo articolo, sembra che nessuna delle due notizie sia stata confermata. Fortunatamente, un produttore del franchise anime ha dichiarato che Shueisha e Toei Animation hanno in programma di raccontare nuove storie per decenni, ma potremmo dover aspettare per vedere cosa si riveleranno.

Questo finale segna la fine di una delle ultime opere di Akira Toriyama, in onda nell’anniversario della sua scomparsa in Giappone. Al momento, non si è ancora visto se Dragon Ball Daima sia l’ultimo progetto in cui è stato coinvolto Toriyama, ma è comunque un degno tributo al mangaka quando tutto sarà detto e fatto.

