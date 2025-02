Dragon Ball Daima: il Drago del Reame dei Demoni omaggia Polunga

Dragon Ball Daima ha sorpreso i fan del franchise con tantissime rivelazioni come il Super Saiyan 3 Vegeta, il Super Saiyan 4 Goku e la vera origine della razza Namecciana. Adesso restano due episodi prima che Daima si concluda ufficialmente. L’ultima novità più importante è sicuramente scoprire che una delle più importanti trasformazioni di GT, ossia il Super Saiyan 4, è ora diventato canonico. Un altro sviluppo è accaduto nei momenti finali dell’ultimo episodio di Daima. Un nuovo Drago Eterno è stato evocato nel Reame dei Demoni e richiama il passato di Dragon Ball GT e Dragon Ball Z.

Glorio e Anisu sono riusciti a evocare il Drago Eterno del Reame dei Demoni, che sembra abbastanza familiare al Drago del Pianeta Namek. Polunga non solo sembrava diverso da Shenron quando è apparso durante la Saga di Freezer, ma aveva la capacità di far avverare tre desideri anziché uno solo. Per il Drago del Reame dei Demoni, Daima ha ricreato l’aspetto di Polunga con una grande differenza. Il Drago degli inferi sfoggia un rosso acceso, che ironicamente è un altro richiamo a GT.

In GT, il Drago evocato per la prima volta ha la pelle di colore rosso grazie alle Sfere del Drago della Stella Nera. Questo Shenron Rosso trasforma Goku in un bambino esaudendo il desiderio espresso da Pilaf, mentre il desiderio espresso al Drago del Reame dei Demoni rimane un mistero. Anche se Glorio è stato dalla parte dei Guerrieri Z sin dall’inizio, era segretamente al servizio di Anisu. Con il prossimo episodio intitolato “Tradimento”, il guerriero demone potrebbe aver bruciato il ponte con Goku gli altri. Alla fine, sarà interessante vedere se il nuovo drago rosso sarà in grado di riportare le cose alla normalità.

Il Drago del Regno dei Demoni è stato creato da Neva, i cui poteri da Namecciano sono diversi da qualsiasi cosa i fan abbiano visto finora.

Il produttore di Dragon Ball, Akio Iyoku, ha recentemente confermato che Daima era inteso come un sequel di GT, rendendo vari elementi finalmente canonici.

Fonte – Comicbook