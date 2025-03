Dragon Ball Daima: chi è il nuovo Re dei Demoni?

L’ultimo progetto di Akira Toriyama, Dragon Ball Daima, si è ufficialmente concluso. Dalla scrittura di una storia originale alla creazione del character design, Toriyama ha avuto un ruolo importante nello show e ha supervisionato tutto durante la produzione. Sebbene il direttore esecutivo Akio Ino abbia detto che si trattava di una coincidenza, l’uscita di Dragon Ball Daima nello stesso anno del 40° anniversario del manga ha attirato molta attenzione. La storia si svolge nel Reame dei Demoni, dove Goku e i suoi amici arrivano nella speranza di ottenere le sfere del drago e tornare alla loro età normale.

Tuttavia, per la maggior parte della serie, la lotta ruota attorno alla posizione del Re dei Demoni. Dopo la morte di Darbula durante la Saga di Majin Bu, Gomah gli succede. Tuttavia, anche i fratelli di Kaioshin il Supremo, Degesu e Arinsu, puntano a quel ruolo. Il Reame dei Demoni è vasto e non sorprende che altri vogliano regnare sulla terra. Con la sconfitta di Gomah nel finale di Dragon Ball Daima, il Reame dei Demoni ha un nuovo re, ed è uno dei personaggi più sottovalutati della serie, Majin Ku, che potrebbe essere perfetto per il ruolo.

Majin Ku è un personaggio sottovalutato nella serie, creato dalla strega Marba sotto la direzione di Arinsu. Marba è la stessa strega che ha creato con successo Majin Bu e Majin Kuu è una fusione di un seme di Saibaman e l’essenza di Majin Bu. Tuttavia, nonostante sia piuttosto forte, non è in grado di sconfiggere il Tamagami, il che porta Arinsu a chiedere a Marba di creare un altro Majin al suo posto.

Nonostante ciò, Ku ha dimostrato di esserle utile in più occasioni, specialmente con la seconda prova data dal Tamagami del primo Mondo dei Demoni. Invece di poteri offensivi e difensivi incredibili, Majin Ku mostra un’intelligenza sovrumana, capace di apprendere rapidamente e comprendere rapidamente informazioni complesse. Nel finale, mentre Goku sta combattendo contro Gomah, Ku colpisce il cattivo in testa, facendo staccare il terzo occhio.

Questo alla fine ha portato alla sconfitta di Gomah, rendendo Ku il vincitore della battaglia. Inoltre, c’è una regola per cui chi sconfigge il Re dei Demoni diventerà il nuovo sovrano. Ku quindi vince per pura fortuna, ma finisce bene. L’anziano Namecciano, Neva, si rende conto che Ku sarà un grande Re, a differenza del suo predecessore. Ku chiede anche ad Arinsu di aiutarlo a rendere il Reame dei Demoni un posto spaventoso ma piacevole in cui vivere.

Fonte – Comicbook