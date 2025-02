Dragon Ball Daima: anche Majin Du svela la sua “trasformazione”

Dragon Ball Daima, con l’episodio 18 intitolato “Awakening” (risveglio), ha introdotto una delle trasformazioni più attese che più si avvicina al design e al colore del Super Saiyan 4. Grazie all’intervento del Namecciano Neva, Goku è riuscito a raggiungere un livello nuovo nella lotta contro il signore del Regno dei Demoni, Gomah. Grazie a questo momento monumentale, un’altra grande trasformazione avvenuta nell’ultima puntata potrebbe essere caduta nel dimenticatoio. In questo caso il protagonista è Majin Du, il demone che ha saputo usare il “potere” del Super Saiyan 3.

Una delle più importanti introduzioni di Daima riguarda il tanto atteso Super Saiyan 3 di Vegeta. Poiché il Principe dei Saiyan non ha mai usato questa forma in Super, molti fan sono rimasti spiazzati quando Vegeta ha avuto accesso a questo livello.Prima che Goku si affidasse al potere del Super Saiyan 4, questo sperava che 3 sarebbero stati sufficienti per sconfiggere Gomah. Con Majin Du che combatteva al fianco del Saiyan, la creazione del Reame dei Demoni si è ritrovata a creare una sua forma di Super Saiyan 3, dando vita a uno dei colpi di scena più folli dell’anime.

Tecnicamente, Majin Du non si trasforma effettivamente in un Super Saiyan 3, ma fa del suo meglio per ricreare la forma. Grazie all’assistenza in extremis sotto forma di una barretta di cioccolato, Du è più che pronto a seguire le orme di Goku e usare le sue capacità di trasformazione per darsi la stessa criniera. Sfortunatamente, nemmeno la coppia di Super Saiyan 3 è in grado di sconfiggere Gomah.

Du e Ku sono stati interessanti nuovi cattivi da aggiungere al franchise shonen, poiché ricordano in qualche modo la prima forma di Majin Bu. Invece di voler uccidere chiunque trasformandolo in cioccolato, le creazioni di Anisu sono molto meno malevole.

I Majin potrebbero non cercare di uccidere i Guerrieri Z al momento, ma questo non significa che i piani di Anisu siano giunti al termine. Negli ultimi istanti dell’ultimo episodio, Glorio esprime un desiderio all’Eterno Drago del Regno dei Demoni. Non avendo rivelato cosa Glorio avesse desiderato nella conclusione di “Awakening”, i fan si ritrovano con un bel colpo di scena. Mancano due episodi alla fine della prima stagione di Daima, il che significa che i fan di Dragon Ball stanno ipotizzando se la serie riceverà una seconda stagione o se il ritorno dell’anime riguarderà quello di Super.

Fonte – Comicbook