Dragon Ball Daima: i nuovi Majin Bu non saranno i villain finali

Dragon Ball Daima ha dato il via alla fase finale della sua nuova serie anime, ma sembra proprio che Majin Ku e Du non saranno gli avversari finali della serie. Daima ha spedito Goku e gli altri Guerrieri Z in una nuovissima avventura nel Reame dei Demoni per la prima volta nella serie. E con essa ha stravolto tutto ciò che i fan sapevano in precedenza sull’arco di Majin Bu.

Dragon Ball Daima non solo ha rivelato il vero artefice dietro la creazione di Majin Buu, ma ha anche attraversato svelato non uno, ma due successori del mostro rosa. Majin Ku e Du hanno dimostrato di avere abilità che li fanno rientrare in quello che abbiamo visto da Majin Buu in passato, ma sembra sempre più che non saranno nemmeno i villain finali. Non sono semplicemente malvagi come Majin Buu, perché a loro due piace semplicemente passare il tempo insieme quando non ricevono ordini da Arinsu e fare qualcosa.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 23 gennaio 2025

Majin Kuu e Duu hanno avuto entrambi delle presentazioni molto diverse da quelle di Majin Buu. Majin Buu era inizialmente una minaccia molto intensa fin dal primo momento in cui è apparso sullo schermo, ed era una forza così caotica che è stato rivelato che persino quelli nel Reame dei Demoni avevano paura della creazione. È qualcosa che il creatore originale Marba aveva voluto evitare in una creazione successiva, e quindi aveva creato Kuu e Duu con l’aiuto del Dr. Arinsu per creare un essere che fosse molto più controllabile. Ma di conseguenza, i due non sono così minacciosi come potrebbero.

Ogni volta che li abbiamo visti fuori dalla battaglia, di solito sono visti semplicemente passare il tempo insieme e mangiare cioccolato. Sembrano molto più simili al buon Majin Buu che ora fa parte dei Guerrieri Z, e nell’episodio 14 li vediamo persino mescolarsi con la Squadra Ginyu della Gendarmeria con una gioia infantile. Sono entrambi felici di ricevere i singoli pezzetti di cioccolato che vengono offerti loro, e non sembrano avere l’intento malvagio che aveva Majin Buu di mangiarne il più possibile. Sono fondamentalmente indifferenti.

Ma se i due non sono intrinsecamente malvagi o minacciosi come lo era l’originale Majin Buu, Dragon Ball Daima probabilmente non li avrà come nemici finali che Goku e gli altri devono affrontare. Questo è nelle loro forme attuali, comunque. Dragon Ball Daima ha stuzzicato il pubblico dicendo che personaggi come il Dr. Arinsu e persino Neva hanno qualcosa sotto le maniche che deve ancora essere rivelato. Ciò potrebbe coinvolgere i Majin in un modo unico.

Con Dragon Ball Daima che in precedenza aveva stuzzicato l’attenzione con elementi come un nuovo modo di Fusione che deve ancora essere esplorato negli episodi precedenti, questo potrebbe riunire letteralmente i Majin per formare una creatura che è più simile al Majin Buu originale. Ma anche se fosse così, ciò significherebbe che non sono ancora il cattivo finale, ma piuttosto uno strumento che il vero cattivo finale usa per la battaglia finale. È qualcosa contro cui Goku e Vegeta possono scontrarsi mentre Arinsu o un altro personaggio mette in atto il loro piano più grandioso. È solo che ora, i due non sembrano proprio quelli che saranno gli ultimi da sconfiggere.

Fonte – Comicbook