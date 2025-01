Dragon Ball Daima: il cliffhanger dell’ultimo episodio apre alla resa dei conti

Dragon Ball Daima, con l’episodio più recente, ha mostrato ai fan il Primo Mondo dei Demoni e il cliffhanger ha innescato i piani finali dell’anime mentre si prepara per il suo finale. Fino a questo punto della serie anime, non si sapeva per quanti altri episodi sarebbe andata avanti, ma i fan avevano sospettato che avrebbe avuto una durata relativamente più breve rispetto ad altre uscite di Dragon Ball. Ora sembra più probabile che mai dopo quello che è successo nell’ultimo episodio della serie, dopo che Goku e gli altri son arrivati al Primo Mondo dei Demoni.

Daima trasmetterà il suo episodio finale alla fine di febbraio secondo un elenco trapelato con Hulu. E questo sta diventando ancora più concreto poiché l’avventura di Goku e degli altri nel Regno dei Demoni ha preso una piega molto intensa. Ora che hanno raggiunto il Primo Mondo dei Demoni alla fine dell’ultimo episodio, è chiaro che Goku è in rotta di collisione con il Re Supremo dei Demoni, Gomah, poiché lo scontro finale tra le parti è imminente.

L’episodio 14 di Dragon Ball Daima inizia proprio mentre Goku e gli altri sono pronti a dirigersi finalmente verso il Primo Mondo dei Demoni. Ma scoprono che Gomah ha disattivato il Warp Fish per impedire loro di raggiungere il pianeta Terra. Tuttavia, non li trattiene a lungo, poiché Neva rivela che è stato lui a chiudere i Mondi dei Demoni l’uno dall’altro in primo luogo. Aveva posizionato gli scudi tra i percorsi tra i mondi perché il Primo e il Terzo Mondo stavano sopraffacendo il Secondo.

Con l’incantesimo rimosso, Goku e gli altri volano nel Primo Mondo dei Demoni. Non passa molto tempo prima che la loro nave affondi e tutti inizino a precipitare verso il pianeta. Ma Gomah schiera l’intera forza della Gendarmeria contro di loro mentre Goku e gli altri stanno scappando per salvarsi dall’imminente minaccia.

Secondo un elenco trapelato dalle offerte di Hulu a febbraio, l’episodio finale di Daima uscirà il 28 febbraio. Se questo si rivelasse il caso, allora l’anime si concluderebbe con solo 20 episodi. E potrebbe davvero essere così in quanto l’anime sta chiaramente aumentando il ritmo narrativo. Tutte e tre le Sfere del Drago del Regno dei Demoni sono raccolte, i personaggi sono tutti riuniti nel Primo Mondo dei Demoni e tutto si fa più incandescente.

Fonte – Comicbook