Digimon Story: Time Stranger Prelude è ora disponibile su YouTube

Bandai Namco ha caricato su YouTube Digimon Story: Time Stranger Prelude, un mini anime che fa da introduzione al nuovo gioco Digimon Story: Time Stranger. È un corto gratuito che trovate direttamente sul canale ufficiale e racconta la storia di Inori e di suo fratello, giusto un attimo prima degli eventi principali del gioco.

È una chicca davvero interessante per chi vuole entrare subito nel mood dell’avventura: aiuta a capire meglio i personaggi e dà quel pizzico di contesto in più che rende tutto più coinvolgente.

Il gioco, invece, è arrivato il 3 ottobre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Come spesso accade con Bandai Namco, ci sono varie edizioni: la Deluxe Edition include il gioco base, dei costumi ispirati a Cyber Sleuth e un Season Pass con tre DLC già confermati. La Ultimate Edition, invece, è pensata per i fan più accaniti: offre accesso anticipato a versioni speciali di Agumon e Gabumon, già pronti per le loro Digivoluzioni “Bond of Bravery” e “Bond of Friendship”, insieme a costumi esclusivi, bonus e un pacchetto musicale dedicato a Cyber Sleuth.

Tra l’anime prequel e il lancio del gioco, Bandai Namco sembra voler creare un vero e proprio ecosistema narrativo, dove anime e videogioco si completano a vicenda. E per chi vuole ancora più Digimon, è già disponibile su Crunchyroll la nuova serie Digimon Beatbreak, ambientata in un mondo dove le emozioni umane alimentano intelligenze artificiali e creature digitali.

In breve, Digimon Story: Time Stranger Prelude non è solo un teaser, ma un modo per ampliare la storia e riaccendere la nostalgia dei fan di lunga data. È quel tipo di contenuto che ti fa tornare bambino per qualche minuto, ricordandoti perché ti sei innamorato dei Digimon in primo luogo. Con il nuovo gioco appena uscito e il prelude disponibile gratis su YouTube, è davvero il momento perfetto per tornare nel Digiworld e lasciarsi travolgere ancora una volta da quella magia digitale che non passa mai di moda.