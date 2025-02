Digimon Adventure: Beyond: svelati i nuovi design ufficiali di Tai e Matt adulti

Digimon Adventure sta celebrando il suo 25° anniversario e l’anime ha condiviso i nuovi e dettagliati design ufficiali dei DigiDestined diventati adulti. Digimon ha dato il via alla celebrazione del suo 25° anniversario con l’annuncio di alcuni progetti speciali. Come visto con le precedenti celebrazioni dell’anniversario, parte del piano è di riportare ancora una volta i DigiDestined storici in azione. Digimon Adventure: Beyond è un nuovissimo progetto anime ora in lavorazione per il 25° anniversario del franchise. E sarà un’esperienza video musicale speciale che riporterà Tai e Matt ancora una volta in azione dopo gli eventi di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. L’insider WithTheWill ha condiviso sulla sua pagina X i nuovi design ufficiali del duo diventati ormai adulti e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il regista delle prime due stagioni originali dell’anime Digimon Adventure, Hiroyuki Kakudo, tornerà a dirigere Beyond, uno speciale progetto di video musicale che debutterà durante il Digimon Con 2025 a marzo. Ambientato dopo gli eventi di Adventure 02: The Beginning, a sua volta ambientato dopo Last Evolution Kizuna, Tai e Matt si riuniranno di nuovo ad Agumon e Gabumon. Ma questa volta saranno molto più grandi di quanto visto nel film che poneva fine alla loro avventura.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna era un lungometraggio che rivisitava un’ultima volta i DigiDestined in questione da adulti, lasciarsi alle spalle il passato. E i fan hanno persino potuto vedere una nuova versione di questa squadra originale con la serie Digimon Adventure: reboot nel 2020. Ma ora ci sarà un’altra celebrazione speciale di questa squadra a cui i fan stanno ancora dicendo addio dopo tutto questo tempo.

Per quanto riguarda ciò che riserva il futuro per questo franchise, l’ex produttrice Hiromi Seki ha anticipato in una precedente intervista con Crunchyroll che un nuovo team sta escogitando cosa fare dopo. “Abbiamo una nuova generazione di produttori in arrivo e abbiamo passato loro il testimone. Quindi loro escogiteranno nuove idee”. In effetti il ​​franchise continuerà a evolversi“, ha affermato Seki.

Deve ancora essere rivelato esattamente che tipo di futuro ci sarà per il franchise, ma è probabile che sarà luminoso in quanto non ci sono segni di rallentamento.

