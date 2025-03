Devil May Cry: il nuovo singolo degli Evanescence per il nuovo anime

Devil May Cry si sta preparando per il suo debutto mondiale su Netflix e per i fan ci sarà una grande sorpresa in quanto l’anime collaborerà con il gruppo rock Evanescence per pubblicizzare la sua uscita.

Devil May Cry di Netflix e Adi Shankar ha sempre voluto comunicare un particolare tipo di atmosfera rock degli anni 2000 con canzoni del calibro di “Rollin” dei Limp Bizkit come opening e “Last Resort” dei Papa Roach come base musicale per il suo ultimo trailer. Mentre l’anime si prepara a fare il suo debutto la famosa band gothic metal statunitense, gli Evanescence, ha annunciato sui social media un nuovissimo singolo di collaborazione con la serie anime intitolata “Afterlife”. Seguendo questo link è possibile ascoltare in anteprima un estratto di questa nuova imperdibile canzone.

Il nuovo anime di Devil May Cry uscirà ufficialmente su Netflix in tutto il mondo a partire dal 3 aprile. Creato da Adi Shankar l’anime sarà di otto episodi e sarà una speciale collaborazione tra Shankar, Capcom e Netflix con animazione prodotta da Studio MIR, famoso per The Witcher: Nightmare of the Wolf. Alex Larsen si occuperà della sceneggiatura e Hideaki Itsuno di Capcom e Seung Wook Lee di Studio MIR saranno i produttori esecutivi.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova versione di Devil May Cry di Netflix e Adi Shankar, Netflix anticipa la serie in arrivo con la seguente sinossi:

“In questo adattamento animato del popolare gioco Capcom e dalla visione di Adi Shankar, forze sinistre sono in gioco per aprire il portale tra il regno umano e quello dei demoni. In mezzo a tutto questo c’è Dante, un cacciatore di demoni orfano su commissione, ignaro che il destino di entrambi i mondi pende dal suo collo“.

La nuova serie anime in questione sarà sicuramente un’uscita emozionante. Devil May Cry si sta già ritagliando un’identità per distinguere ulteriormente il lavoro di Shankar con titoli come Castlevania e Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. E l’attenzione all’aspetto legato alla musica Alternative Rock di band come Evanescence è un modo divertente per dargli un’atmosfera nostalgica pur adattandosi anche all’era attuale.

Fonte – Comicbook