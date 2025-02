Dante è pronto a impugnare la spada questa primavera su Netflix.

Netflix continua il suo successo con gli adattamenti animati di videogiochi, dopo titoli come Castlevania, The Witcher, Tomb Raider, Cyberpunk: Edgerunners e Resident Evil. Questa primavera, la piattaforma di streaming torna a collaborare con il produttore Adi Shankar per portare sullo schermo un nuovo adattamento di Devil May Cry, la celebre saga di Capcom. Per promuovere l’attesa serie animata, Netflix ha rilasciato la sequenza d’apertura che cattura perfettamente lo spirito ribelle di Dante, accompagnata da “Rollin’” dei Limp Bizkit, un brano che si sposa alla perfezione con l’atmosfera caotica e rockeggiante della saga.

La storia di Devil May Cry e il suo adattamento animato

Per chi non conoscesse il franchise, Devil May Cry ha debuttato su PlayStation 2 nel 2001, inizialmente pensato come un progetto legato alla saga di Resident Evil. Tuttavia, il titolo ha poi sviluppato una propria identità, focalizzandosi sulle avventure dell’iconico cacciatore di demoni Dante. Nel corso degli anni, il protagonista ha affrontato nemici temibili come il signore oscuro Mundus e il suo gemello Vergil, guadagnandosi un posto d’onore tra gli eroi più amati dei videogiochi. La saga ha visto cinque capitoli principali e numerosi spin-off, ma, al momento, non ci sono notizie ufficiali su un possibile Devil May Cry 6.

Mentre il gioco resta in attesa di un futuro capitolo, Adi Shankar e Netflix stanno preparando un adattamento animato che, a giudicare dai trailer, si discosterà dalle trame già viste nei titoli videoludici. Sebbene alcuni volti noti della saga siano confermati, la serie presenterà nuovi demoni e una timeline differente, che molti fan ritengono potrebbe collocarsi vicino agli eventi di Devil May Cry 3.

Dante è sempre stato un personaggio sopra le righe, un combattente letale che affronta la caccia ai demoni con ironia e spavalderia. La serie animata si ambienterà alla fine degli anni ‘90 o nei primi anni 2000, e l’uso della canzone “Rollin’” dei Limp Bizkit come sigla è una scelta perfettamente in linea con lo spirito ribelle e tamarro del protagonista.

La colonna sonora non è l’unico elemento che farà la felicità dei fan: il trailer e la sequenza d’apertura sono pieni di easter egg che i giocatori di lunga data riconosceranno immediatamente.

Adi Shankar e la sua passione per Devil May Cry

Sin dall’annuncio della serie nel 2023, Adi Shankar ha espresso la sua profonda connessione con il franchise e la volontà di rendere giustizia ai suoi personaggi. In una dichiarazione ufficiale, il produttore e showrunner ha affermato:

“Sono onorato che Netflix e Capcom mi abbiano affidato il compito di portare sullo schermo il mondo di Devil May Cry. Io e Alex Larsen amiamo questi personaggi, siamo parte della fanbase e ci siamo imposti uno standard altissimo da superare.”

Netflix ha inoltre rilasciato una breve sinossi ufficiale della serie:

“In questa trasposizione animata dell’iconico gioco Capcom, forze oscure stanno cercando di aprire il portale tra il regno umano e quello demoniaco. Nel mezzo di questo caos c’è Dante, un cacciatore di demoni orfano e mercenario, ignaro che il destino di entrambi i mondi è legato a lui.”

Con il suo debutto fissato per il 3 aprile 2025, Devil May Cry si candida a diventare una delle produzioni più attese della stagione primaverile su Netflix. L’animazione di qualità, il rispetto per lo spirito originale della saga e la direzione di Adi Shankar lasciano ben sperare i fan di lunga data e i nuovi spettatori.

La serie riuscirà a conquistare il pubblico e a consolidarsi tra i migliori adattamenti animati di videogiochi? L’unica certezza è che Dante è pronto a far fuori demoni con stile.