Devil May Cry: annunciata la seconda stagione animata

L’adattamento anime di Devil May Cry con Dante, Lady e i demoni degli inferi, ha riscosso un gran successo su Netflix. Non a caso il lavoro del creatore, Adi Shankar, e degli animatori dello Studio Mir ha saputo conquistare tutti gli spettatori e appassionati del franchise videoludico di Capcom. Devil May Cry di Netflix ha presentato personaggi familiari con ritmi d’azione stimolanti e una storia che rifletteva quanto fossero diversi umani e demoni. Con la prima stagione che ha debuttato all’inizio di questo mese, Netflix ha rapidamente confermato la seconda stagione della serie anime.

Il franchise di Devil May Cry ha debuttato su PlayStation 2 nel 2001. Da allora, Dante ha combattuto contro i demoni su diverse console e PC, spesso combattendo con e contro il fratello Vergil, cedendo persino le redini al nuovo arrivato Nero. Mentre molti elementi del franchise originale del videogioco sono presenti anche nella serie animata, il creatore Adi Shankar ha dato vita a una nuova trama che fonde aspetti vecchi e nuovi di questo universo soprannaturale di grande impatto. Poco dopo la première, l’account ufficiale di Netflix non ha solo confermato la seconda stagione attualmente in lavorazione, ma che sarebbe “in arrivo”. Questo significa che i fan di Devil May Cry potrebbero non dover aspettare molto prima di vedere il ritorno di Dante e Vergil.

La prima stagione di Devil May Cry si conclude in modo piuttosto inaspettato, con gli Stati Uniti che invadono l’Inferno e iniziano a estrarne risorse. Dante viene catturato da Lady e consegnato a Darkcom, ma questo non significa che gli innocenti demoni non abbiano un salvatore. Negli ultimi momenti del finale di stagione, compare Vergil in aiuto dei rapitori di Darkcom, preparando chiaramente il terreno per un ruolo molto più importante per il fratello di Dante nella prossima stagione.

Uno dei momenti più sorprendenti di Devil May Cry è la rivelazione che questo universo potrebbe fare parte della tradizione generale di Capcom. In una scena specifica, Dante menziona un lavoro che si svolgeva a Raccoon City, la località infestata dagli zombie resa famosa dal franchise di Resident Evil. Di recente il creatore di Devil May Cry, Adi Shankar, che non ha potuto né “confermare né smentire” se Stars e Dante condividessero un mondo dicendo: “Non posso né confermare né smentire nulla, davvero nulla. C’è un cecchino che ci osserva“. Con la seconda stagione ormai confermata, sarà interessante vedere quali altri Easter Egg Capcom potrebbe avere in serbo per Dante.