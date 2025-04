Devil May Cry: chi è il vero boss finale della serie?

La serie anime di Devil May Cry è arrivata su Netflix e i fan sono pronti a seguire le vicende di Dante per tutti gli otto episodi che adatteranno la serie videoludica di Capcom. Il creatore della serie Adi Shankar e le altre menti creative, tra cui la doppiatrice di Lady, hanno rivelato che il grande villain e boss finale della prima stagione potrebbe non essere chi i fan si aspettano.

Per iniziare, Taylor-Compton ha analizzato l’importanza del suo personaggio per la serie animata, esplorando al contempo il lato più profondo di Devil May Cry. A seguire riportiamo le parole più importanti: “Lady è il cuore, non in senso sentimentale e tenero. È l’ancora umana di questo mondo e non ha poteri. Non ha nulla, tutto questo è stato costruito dal suo passato, ed è questo che adoro, che abbiamo in qualche modo introdotto in questa serie. Abbiamo scoperto che è una persona tosta, ma cosa l’ha resa questa forza corazzata? Tutti abbiamo un passato, abbiamo traumi, tutti abbiamo cose che ci aiutano a costruire questa protezione, e adoro il fatto che possiamo approfondire questo aspetto, e voglio davvero farlo con Lady. Come società, evitiamo di parlare di questi argomenti, e penso che sia davvero meraviglioso che anche in questo mondo pieno d’azione, ci siano personaggi danneggiati, personaggi profondi ed emotivi. Lo facciamo tutti, e possiamo usare questo come punto di forza, possiamo vedere la vulnerabilità trasformarsi in un punto di forza“.

Adi Shankar ha confermato chi è il boss più grande della prima stagione dell’adattamento animato: “Il trauma È il boss finale“. A sostegno di questa affermazione, Scout ha spiegato il suo approccio nell’assumere il ruolo di Lilli: “Quando ho iniziato a lavorare a questa serie, quello che Lilli sta attraversando nella serie, capire il suo passato, lo stavo facendo anche io nella mia vita, e mi sembrava quasi di appoggiarmi a Lilli e Lilli si appoggiava a me. Non credo di avertelo mai detto, ma lei mi ha davvero aiutato e penso che quello che stavo attraversando nella mia vita abbia aiutato lei“.

Sebbene il trauma possa essere il bss più grande della serie, il Bianconiglio era il più grande in termini di essere reale, fisico. L’antagonista aveva una storia che lo metteva in rotta di collisione sia con Dante che con Lady. La serie è piena di demoni terrificanti, ma il Bianconiglio è ben diverso dalle altre orde di malvagi che minacciano la Terra, contribuendo a creare uno dei migliori episodi della serie animata in cui vengono rivelate le sue origini.