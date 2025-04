Demon Slayer: parliamo di questa prossima versione Live-Action?

Demon Slayer, anche se il manga si è ormai concluso da un lasso considerevole di tempo, l’anime sta ancora facendo sbavare tantissimi fan, in attesa dei prossimi film e stagioni.

Nel frattempo, mentre tutto il mondo attende con impazienza, in Giappone è cominciata una nuova produzione in live action che riporta in scena l’arco narrativo dell’amatissima saga del Villaggio dei Forgiatori di Katana, anche se da come potete aspettarvi non parliamo di un qualcosa che uscirà poi in tutto il mondo.

Lo spettacolo teatrale, intitolato Demon Slayer Part 5: Attack on the Wordsmith Village è avvenuto nel celebre Tennozu Galaxy Theater di Tokyo, dove resterà in cartellone/programmazione fino al 20 aprile. Successivamente, la produzione si sposterà all’AiA Theater Kobe, nella prefettura di Hyogo, per delle repliche dal 25 al 27 aprile. Su Twitter possiamo ammirare alcune foto.

Demon Slayer: le parole del regista e sceneggiatore sullo spettacolo

Come leggiamo su Comic Book, il regista e sceneggiatore Motoyoshi Tsuneywasu, ha condiviso un messaggio molto importante al riguardo:

“Connettiamoci tutti insieme: il sipario finalmente si è alzato. Un cast davvero meraviglioso si è riunito per celebrare questa opera straordinaria. “Swordsmith Village” è pieno di storie che ci fanno riflettere, spiattellandoci in faccia cosa significa essere umani. I Demoni attaccano e Tanjiro Reagisce. La battaglia si fa sempre più intesa e voglio che tutti, pubblico incluso, vivano con noi il momento in cui questa storia fiorisce verso il suo culmine”.

Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali su una trasposizione teatrale per il mercato occidentale, questo successo scaturito da tali produzione potrebbero però far ben sperare, anche se la vediamo difficile una distribuzione “tutta italiana”.

Intanto, i riflettori sono puntati sul prossimo lungometraggio di Demon Slayer, primo capitolo della trilogia finale: Demon Slayer: Infinity Castle, in arrivo questa estate nelle sale giapponesi. Voi cosa ne pensate di queste ultime novità?