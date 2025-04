Demon Slayer: Inosuke infiamma l’attesa per “Infinity Castle”

Il countdown per l’uscita di Demon Slayer – Infinity Castle è ufficialmente iniziato, con Inosuke che prende il posto del classico Tanjiro. Nel nuovo character poster dedicato al film in uscita il prossimo 18 luglio in Giappone, il guerriero mostra tutta la sua ferocia, creando un’attesa non indifferente anche nel cuore del pubblico italiano.

In Italia e nel resto del mondo dobbiamo attendere il 12 settembre per vivere sul grande schermo il prossimo epico capitolo della saga: l’inizio della fine. Nel poster in questione pubblicato su X e Comic Book, possiamo leggere e ammirare Inosuke ritratto con la sua iconica maschera da cinghiale e le spade affilate pronte all’attacco: una carica esplosiva in pieno stile Hashibara.

L’illustrazione in questione segna il giorno 90 del conto alla rovescia dei 100 giorni ideato da Ufotable per accompagnare i fan in grande attesa fino all’uscita del primo film, dedicato alla trilogia dell’Infinity Castle, l’arco conclusivo di Demon Slayer.

Dopo il successo mondiale di Mugen Train, la trilogia punta a replicare, avvicinarsi o addirittura superare quel traguardo, aprendo una strada non indifferente per quanto riguarda il medium anime.

Dopo le stagioni altalenanti dell’Arco del Villaggio dei Forgiatori di Katane e dell’Addestramento degli Hashira, molti fan aspettano questa trilogia finale che potrebbe riportare l’anime agli splendori del passato.

Demon Slayer: da dove riprenderà il film “Infinity Castle”?

La pellicola riprenderà esattamente dove si era conclusa la stagione precedente, con Muzan che, dopo l’attacco al quartier generale degli Ammazzademoni e la distruzione della Magione Ubuyashiki, si rifugia nel castello demoniaco, trascinando con sé alcuni dei protagonisti.

Sarà come anticipato, il primo capitolo di una trilogia volta a chiudere un cerchio cominciato alcuni anni fa dove, grazie al lavoro di Ufotable, è riuscito a catturare tante nuovo pubblico, ampliando il bacino di utenza capace di apprezzare l’arte animata nipponica.