Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito stabilisce un nuovo record al debutto

Il primo giorno di programmazione in Giappone si è chiuso con un risultato enorme: Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito ha incassato circa 1,6 miliardi di yen nel solo day one, superando il precedente primato di Il treno Mugen, che si era fermato (si fa per dire) a 1,2 miliardi nello stesso arco temporale. Un avvio che ridisegna subito la classifica dei debutti anime al botteghino.

Un primato riscritto in 24 ore

Il sorpasso non è simbolico: lo scarto di circa 400 milioni di yen nel primo giorno mostra un interesse immediato amplificato rispetto al già clamoroso fenomeno Il treno Mugen. Significa sale piene fin dall’alba, proiezioni aggiunte e una corsa ai biglietti che ha retto anche nelle fasce orarie meno “forti”.

La nuova gerarchia dei debutti

Dietro al nuovo leader troviamo quindi Il treno Mugen (1,2 miliardi), poi One Piece Film: Red anch’esso nell’area di 1,2 miliardi, Jujutsu Kaisen 0 con 1,07 miliardi, e al quinto posto Evangelion: 3.0+1.0 con circa 800 milioni nel day one. Una top che racconta come i grandi marchi shonen e i titoli identitari continuino a catalizzare l’apertura al botteghino.

Perché questo risultato

Arriviamo da mesi di attesa alimentata da trailer, anticipazioni musicali e dalla promessa di un arco narrativo “finale” in formato cinematografico. L’eredità emotiva delle stagioni precedenti, l’investimento promozionale capillare e il traino (ancora) del nome Demon Slayer hanno creato un effetto accumulo: pubblico fedele + curiosi occasionali + spettatori spinti dall’evento.

Il ruolo del confronto col passato

Superare Il treno Mugen al day one non significa automaticamente replicarne il percorso totale, ma cambia la percezione iniziale: invece di chiedersi “reggerà?”, ora la domanda diventa “fino a dove arriverà?”.

E adesso?

L’attenzione si sposta sul primo weekend completo, vero indicatore della tenuta. Ma partire con questo margine offre alla pellicola un cuscinetto di sicurezza: anche un calo fisiologico lascerebbe cifre forti. Per i fan, intanto, è la conferma che il marchio non ha esaurito la sua forza narrativa e commerciale. Il viaggio continua, più in alto di prima.

Non resta che attendere l’uscita italiana, prevista per settembre, per scoprire se anche qui Il Castello dell’Infinito riuscirà a replicare questo straordinario successo.