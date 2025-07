Demon Slayer supera quota 220 milioni di copie nel mondo

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha oltrepassato un nuovo traguardo impressionante: più di 220 milioni di copie in circolazione globalmente (cartaceo + digitale) per i soli 23 volumi che compongono l’intera serie. Un risultato enorme, soprattutto se si pensa che il manga di Koyoharu Gotouge si è concluso in Giappone nel 2020 e continua comunque a vendere a ritmi da fenomeno.

Un successo colossale per una serie “corta”

Nel panorama dei battle shonen, è raro che un’opera relativamente breve raggiunga numeri da record. Demon Slayer non ha centinaia di volumi: ne ha ventitré. Eppure la combinazione di ritmo serrato, cast immediato e forte leva emotiva ha tenuto i lettori incollati fino alla fine, alimentando vendite continue anche dopo la conclusione.

L’anime che ha cambiato tutto

Il boom mondiale è decollato con l’adattamento animato dello studio Ufotable. Sequenze d’azione fluide, colori saturi e colonna sonora d’impatto hanno trasformato un manga già apprezzato in un fenomeno planetario. Il film Il treno Mugen ha poi infranto record al botteghino, portando nuovi lettori ai volumi originali e spingendo ristampe a catena.

Una storia che parla a tutti

Dietro spade e demoni c’è una trama familiare: perdita, resilienza, fratellanza. Tanjiro che non si arrende, Nezuko sospesa tra umanità e mostruosità, un gruppo di comprimari eccentrici ma autentici: sono questi elementi a far funzionare la serie anche presso chi non legge abitualmente manga.

Edizioni, ristampe e lunga vita sugli scaffali

Il continuo ingresso di nuovi spettatori attraverso l’anime crea “ondate” di acquisti dei volumi arretrati. Box set, edizioni bundle e promozioni stagionali mantengono alta la rotazione. Molte librerie riferiscono che Demon Slayer resta tra i titoli più richiesti quando qualcuno “vuole iniziare a leggere manga”.

L’edizione italiana

In Italia la serie è pubblicata da Star Comics, disponibile completa in 23 volumi. Oltre all’edizione standard, sono usciti cofanetti e ristampe pensate per i nuovi lettori arrivati grazie all’anime. Se non l’hai ancora recuperata, questo è un buon momento: la serie è conclusa, facile da collezionare e evidentemente amatissima in tutto il mondo.