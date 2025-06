Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito arriva nei cinema italiani l’11 settembre

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito farà il suo debutto nei cinema italiani l’11 settembre, come annunciato ufficialmente da Crunchyroll e Sony Pictures. Il nuovo arco narrativo, tra i più attesi della serie, sarà adattato in una trilogia di film.

Una battaglia senza ritorno

L’arco del Castello dell’Infinito dà il via allo scontro decisivo tra i Pilastri e i demoni più forti al servizio di Muzan Kibutsuji. I protagonisti si ritrovano in un luogo instabile e inquietante, dove ogni passo può fare la differenza. L’atmosfera è carica di tensione, e gli scontri diventano sempre più duri, con pericoli che crescono a ogni angolo.

Un impatto visivo e musicale di alto livello

Il trailer ufficiale, già rilasciato a livello mondiale, lascia intravedere un lavoro visivo di grande impatto. Le animazioni colpiscono per la cura nei dettagli e la fluidità delle scene d’azione, sempre più coinvolgenti e spettacolari. A dare ancora più forza alle immagini ci pensano le due sigle principali: “A World Where the Sun Never Rises” di Aimer e “Shine in the Cruel Night” di LiSA, due voci ormai simbolo della serie.

Un fenomeno che continua a crescere

Demon Slayer è ormai ben più di un semplice anime: è diventato un fenomeno globale. Dai record al box office ai concerti dal vivo con orchestra, ogni nuova uscita riesce ad attirare l’attenzione di milioni di spettatori.

L’adattamento in trilogia del Castello dell’Infinito non fa che confermare la volontà dello studio di concludere la storia con la massima cura possibile, puntando tutto su qualità e coinvolgimento emotivo.

In sala solo per chi non vuole perdersi nulla

Come accaduto per gli archi precedenti, anche Il Castello dell’Infinito arriverà nei cinema italiani solo per un periodo limitato. Sarà quindi un’occasione speciale per vedere le nuove avventure di Tanjiro sul grande schermo, con tutta l’emozione che solo il cinema sa offrire. L’attesa è alta e l’appuntamento dell’11 settembre si preannuncia imperdibile per tutti i fan della saga.