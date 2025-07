Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito – Parte 1 durerà tantissimo

Dopo la conferma dell’uscita nei cinema italiani per l’11 settembre, arriva un nuovo dettaglio attesissimo sul primo film della trilogia di Demon Slayer dedicata all’arco del Castello dell’Infinito. Il lungometraggio avrà una durata di 2 ore e 35 minuti, segnando così il capitolo più lungo mai realizzato nella saga animata di Ufotable.

Una durata che promette grande intensità

La scelta di superare le due ore e mezza lascia intuire un adattamento particolarmente ricco. Vista la densità narrativa di questo arco, era difficile comprimere tutto senza sacrificare i momenti chiave. Il minutaggio esteso permetterà alla storia di respirare, dando il giusto spazio tanto all’azione quanto alle dinamiche emotive.

Un adattamento che punta in alto

La durata confermata sembra andare di pari passo con l’ambizione di questo progetto. L’arco del Castello dell’Infinito è uno dei più complessi dell’intero manga, e l’adattamento cinematografico in tre parti dimostra la volontà dello studio di chiudere la serie in grande stile. Ogni film si preannuncia come un’esperienza cinematografica a sé, capace di reggere il peso narrativo senza fretta né compromessi.

Dal manga allo schermo senza salti

Questo primo film della trilogia adatterà i capitoli iniziali dell’arco narrativo del Castello dell’Infinito, che corrispondono all’incirca ai volumi 19 e 20 del manga di Koyoharu Gotouge. Si tratta di una parte centrale dell’opera, dove la narrazione entra nel vivo dello scontro finale.

Attesa altissima per la proiezione italiana

Con la prima parte attesa per l’11 settembre, i fan italiani potranno vivere il nuovo capitolo della saga in contemporanea con gran parte del pubblico internazionale. La distribuzione è curata da Crunchyroll e Sony Pictures, che hanno già confermato una proiezione in sala per un periodo limitato.

Un’esperienza pensata per il grande schermo

Tra le animazioni curate al dettaglio e una colonna sonora che si preannuncia d’impatto, Infinity Castle – Parte 1 nasce con l’intento di offrire un’esperienza cinematografica immersiva. Con una durata di 155 minuti, sarà un appuntamento fondamentale per tutti coloro che vogliono vivere la conclusione della serie nel modo più intenso possibile.