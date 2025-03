Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito: la sinossi del film anticipa la battaglia finale

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà sul grande schermo con il primo dei tre lungometraggi quest’anno, e la sinossi del primo film anticipa l’inizio delle battaglie finali. L’arco dell’Allenamento dei Pilastri di Demon Slayer si è concluso in modo esplosivo l’anno scorso quando Muzan Kibutsuji fa la sua mossa contro gli ammazza demoni dopo che Nezuko Kamado ottiene la capacità di sopravvivere alla luce del sole. E adesso tocca a Tanjiro e agli Hashira rimasti affrontare i demoni più pericolosi in questa nuova trilogia di film.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinto debutterà quest’anno e prima della sua uscita i fan potranno leggere la sinossi ufficiale del film. Molto simile ai momenti finali della quarta stagione della serie anime, la storia del film anticipa che Tanjiro e gli altri si ritrovano nel Castello dell’Infinito e si preparano a mettere a rischio la propria vita un’ultima volta.

Di seguito è possibile leggere la sinossi del film in questione: “Tanjiro Kamado si è unito a un’organizzazione dedita alla caccia ai demoni chiamata Squadra Ammazzademoni dopo che la sorella minore, Nezuko, è stata trasformata in un demone. Nel corso del suo lungo viaggio, Tanjiro stringe amicizie importanti e crea legami sempre più forti con i suoi compagni, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. I tre hanno affrontato tantissime battaglie che li hanno resi sempre più forti”.

“Il suo viaggio lo ha portato a combattere al fianco degli spadaccini di più alto rango della Squadra Ammazzademoni, gli Hashira (i Pilastri), tra cui l’Hashira del Fuoco, Kyojuro Rengoku a bordo del Mugen Train, l’Hashira del Suono, Uzui, nel Distretto dell’Intrattenimento e con quelli della Nebbia e dell’Amore nel Villaggio dei Forgiatori di Katana. Tanjiro conosce il resto dei membri della Squadra Ammazzademoni seguendo un programma di allenamento di forza intenso per prepararsi all’imminente battaglia contro i demoni. Infine Muzan Kibutsuji appare alla Ubuyashiki Mansion”.

La sinossi rivela la vera novità nell’ultima parte: “Con il capo della Squadra Ammazzademoni in pericolo, Tanjiro e gli Hashira si precipitano al quartier generale ma vengono inghiottiti in un profondo spazio misterioso per mano di Muzan Kibutsuji. Tanjiro e il resto degli Hashira si ritrovano nella roccaforte dei demoni: il Castello dell’Infinito. E così, il campo di battaglia è pronto per lo scontro finale tra gli ammazza demoni e i demoni”.

Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito uscirà nei cinema giapponesi il 18 luglio e sarà distribuito su Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment al di fuori del Giappone.

Fonte – Comicbook