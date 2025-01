Demon Slayer annuncia contenuti gratuiti in arrivo in vista del nuovo film

Demon Slayer – Kinmetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle dovrebbe arrivare nei cinema quest’anno, anche se al momento non c’è una data di uscita precisa e ufficiale. Il film sarà il primo di una nuova trilogia, che concluderà la serie anime di Demon Slayer. Ora tutti i fan saranno entusiasti di scoprire che in vista dell’imminente adattamento teatrale live-action del “Villaggio dei Forgiatori di Katana”, le quattro precedenti produzioni teatrali di Demon Slayer saranno presto disponibili per la visione gratuita!

La prima rappresentazione teatrale live-action di Demon Slayer ha avuto luogo nel 2020. Da allora, la produzione ha coperto altri due archi narrativi del manga di Koyoharu Gotouge, suddivisi in tre spettacoli. Con la quinta produzione programmata per quest’anno, le ultime quattro opere teatrali sono pronte per essere pubblicate sul canale YouTube ufficiale di Aniplex a febbraio, per un periodo di tempo limitato. Il primo spettacolo andrà in onda in streaming dal 1° al 3 febbraio, la seconda parte dall’8 al 10 febbraio, la terza parte dal 15 al 17 febbraio e la quarta parte dal 22 al 24 febbraio.

Negli ultimi cinque anni, l’opera teatrale live-action di Demon Slayer ha coperto l’arco di “Unwavering Resolve”, “Mugen Train” e “Entertainment District”. La produzione di “Swordsmith Village” debutterà questo aprile a Tokyo.

È sempre un momento emozionante quando un amato anime si dirige verso il suo arco finale. I fan di Demon Slayer si stanno preparando con la trilogia di film prodotta dallo Studio Ufotable, attraverso la quale porterà alla fine della storia di Tanjiro. Il primo trailer del film Infinity Castle è stato svelato al CCXP dell’anno scorso e sembra fenomenale.

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale per il film Infinity Castle. Tuttavia, una recente fuga di notizie suggerisce che tutti i fan potranno aspettarsi che il film faccia il suo debutto questo autunno. Per quanto riguarda gli altri due film della trilogia, le notizie sono incredibilmente scarse. Continuate quindi a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire altre importanti informazioni.

Fonte – Comicbook