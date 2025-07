Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito continua a infrangere record al box office giapponese

Sono passati appena dieci giorni dall’arrivo del nuovo film nelle sale, e i numeri già fanno girare la testa. In così poco tempo, milioni di spettatori si sono riversati nei cinema per vedere cosa accade nel Castello dell’Infinito. In tantissimi sono corsi al cinema: più di nove milioni di spettatori in tutto il Giappone.

Ad oggi, l’incasso ha già superato i 12,8 miliardi di yen. Nessuno si aspettava una partenza così forte, nemmeno dopo il successo di Mugen Train, che nel 2020 aveva già fatto la storia. Eppure, questo nuovo capitolo sembra aver alzato ulteriormente l’asticella.

Tre record battuti in un solo weekend

E pensare che nei primi tre giorni il film ha incassato oltre 5,5 miliardi di yen. Un risultato che gli è bastato per spazzare via tre record storici: il miglior esordio di sempre, il giorno d’apertura con più incassi in assoluto e il giorno singolo con il maggior incasso nella storia del cinema giapponese. A confermarlo è stata la Box Office News Agency, sottolineando l’impatto travolgente di questo debutto.

Un sorpasso importante su Mugen Train

Per fare un confronto: Mugen Train, uscito nell’ottobre del 2020, aveva guadagnato poco più di 10,7 miliardi di yen nei suoi primi dieci giorni. Un traguardo enorme all’epoca, ma che ora rischia di essere battuto. Anche se quel film è poi diventato il più visto di sempre in Giappone con oltre 40 miliardi di yen complessivi, Il Castello dell’Infinito ha iniziato il suo percorso con un’accelerazione ancora più potente.

Una trilogia che promette di fare la storia

Questo primo capitolo rappresenta solo l’inizio della battaglia finale. Con altre due parti in arrivo, l’attesa è altissima e le aspettative sono già state alzate alle stelle. L’impatto del film è una conferma dell’amore del pubblico per questa serie e della capacità dello studio Ufotable di continuare a sorprendere.

Lo slancio continua

Con questi numeri, Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito non sembra destinato a rallentare. Anzi, le prossime settimane potrebbero riservare nuovi record e consolidare ulteriormente il suo posto nella storia del cinema giapponese.