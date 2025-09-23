Death Stranding, rivelato il titolo e il trailer del film animato

Ispirato al mondo rivoluzionario ideato da Hideo Kojima, Anime News Network rivela il titolo e il primo trailer del film animato ispirato a Death Stranding.

Il film animato prende il titolo, attualmente provvisorio, di Death Stranding Mosquito ed è ambientato all’interno dell’ultima fatica videoludica ideata dal maestro Kojima, quest’anno arricchita dal secondo capitolo.

Il progetto animato sarà prodotto dallo studio ABC Animation Studio con Hiroshi Miyamoto (Eiga Precure Dream Stars!, Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories) alla regia. Kojima è coinvolto nella produzione e Aaron Guzikowski (Raised by Wolves) lavora alla sceneggiatura. Si tratta di una storia completamente originale.

Ecco di seguito il trailer:

Il videogioco sta anche ispirando un altro adattamento cinematografico presso gli Hammerstone Studios (Barbarian, Bill & Ted Face the Music). Il regista Michael Sarnoski (Pig, A Quiet Place: Day One) firma la sceneggiatura e dirige il film. La produzione è curata anche da Square Peg di proprietà di Lars Knudsen e Ari Aster.

Il titolo originale, Death Stranding, è uscito per PlayStation 4 nel novembre 2019. La versione per PC arriva su Steam nel luglio 2020, dopo un rinvio di un mese dovuto alla pandemia di COVID-19. Death Stranding: Director’s Cut, edizione aggiornata per PlayStation 5, esce nel settembre 2021, mentre la stessa versione è stata resa disponibile per PC tramite Steam ed Epic Games Store nel marzo 2022.

Il sequel Death Stranding 2: On the Beach è uscito per PlayStation 5 il 26 giugno. Nel cast figurano Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker, George Miller, Fatih Akin, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Nicolas Winding Refn, Luca Marinelli e Alissa Jung:

In un futuro post-apocalittico, gli Stati Uniti sono stati devastati da un misterioso evento noto come “Death Stranding”, che ha spezzato i legami tra le comunità e generato creature sovrannaturali chiamate BT.

>Il corriere Sam Porter Bridges riceve l’incarico di attraversare il Paese per riconnettere le città isolate e ricostruire la rete delle UCA (United Cities of America).

>Durante il suo viaggio, Sam affronta paesaggi desolati, nemici umani e forze ultraterrene, portando sulle spalle non solo carichi vitali, ma anche la responsabilità di ristabilire i legami tra le persone e dare un futuro all’umanità