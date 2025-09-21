Death Stranding 2: On the Beach – Il romanzo arriva in Italia per J-POP Manga

In Italia sta per arrivare una chicca che farà felici tutti i fan di Hideo Kojima: J-POP Manga pubblicherà Death Stranding 2: On the Beach, il romanzo legato al nuovo capitolo della saga. È un volume unico, firmato da Hitori Nojima, che ci darà la possibilità di vivere questa storia in un modo diverso rispetto al videogioco.

Sam Porter Bridges torna protagonista anche tra le pagine, con nuove avventure che ampliano quello che già conosciamo dal primo Death Stranding. L’atmosfera rimane quella tipica della serie, sospesa tra fantascienza, emozioni forti e quel confine sottile tra vita e morte che ha reso il mondo di Kojima così riconoscibile. Per chi ama approfondire i retroscena e vivere la saga da un punto di vista nuovo, sarà un’occasione imperdibile.

Ma non è tutto. In contemporanea a On the Beach, arriva anche una nuova edizione di Il gene del talento e i miei adorabili meme, una raccolta di saggi e riflessioni firmata direttamente da Kojima. Qui il game designer racconta la sua visione, le sue fonti di ispirazione e i suoi pensieri personali, mescolando aneddoti della sua carriera a riflessioni più intime. Un testo che aiuta a capire meglio la mente dietro titoli che hanno segnato la storia del videogioco moderno.

Il binomio tra romanzo e raccolta saggistica offre così un doppio regalo ai fan: da una parte un viaggio narrativo dentro l’universo di Death Stranding, dall’altra un’immersione diretta nelle idee e nella filosofia creativa di Kojima. Che siate appassionati del videogioco, curiosi di esplorare la storia in formato letterario, o semplicemente interessati a conoscere più da vicino il pensiero di uno degli autori più influenti del nostro tempo, queste nuove uscite promettono di arricchire l’esperienza.

Prepariamoci quindi a tornare sulle “spiagge” di Kojima, questa volta con le pagine tra le mani, per scoprire nuovi dettagli e sfumature del mondo di Death Stranding 2.