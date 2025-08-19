DC Comics scatena “Absolute Evil”, l’evento che farà tremare l’Absolute Universe

DC Comics si prepara a un ottobre infuocato con il lancio di Absolute Evil, un evento che festeggia il primo anniversario del rivoluzionario Absolute Universe e promette di ridefinire il destino dei suoi eroi e villain. Dopo un anno ricco di sorprese, la casa delle idee accelera con due one-shot speciali e ben cinque numeri tie-in delle serie regolari dell’universo Absolute, in uscita tra il 1° e il 29 ottobre 2025.

Absolute Evil: si parte con due speciali imperdibili

Si parte il 1° ottobre con Absolute Evil #1, scritto da Al Ewing e disegnato da Giuseppe Camuncoli e Stefano Nesi. Qui villain leggendari come Ra’s al Ghul, Veronica Cale, Hector Hammond, Elenore Thawne e il misterioso Joker abbandonano le rivalità per unirsi in una temibile alleanza. Ma come in ogni complotto che si rispetti, un tradimento interno minaccia di mandare tutto in frantumi. In questo numero, oltre che agli eventi che segnano l’inizio della storia, assisteremo anche all’arrivo di due nuovi personaggi destinati a cambiare le sorti dell’universo Absolute in modo definitivo. Un appuntamento fondamentale per tutti i fan del lato oscuro del DC Universe.

This October, @al-ewing.bsky.social oversees the union of rogues in ABSOLUTE EVIL #1! Plus, the world of ABSOLUTE GREEN LANTERN expands to the cosmos in issue #7 from Al and @jahnoyl.bsky.social! More info at:

aiptcomics.com/2025/07/18/o… — Al Ewing Promotes Comics (@alewingpromotes.bsky.social) 18 luglio 2025 alle ore 22:30

Alla fine del mese, il 29 ottobre, sarà invece la volta di Absolute Batman 2025 Annual #1, firmato da Daniel Warren Johnson, James Harren e Meredith McClaren. Questo annuale ci regalerà uno sguardo sulle prime, tumultuose avventure di Batman nell’universo Absolute, con storie che raccontano la genesi di icone come la Batmobile e i primi scontri con la malavita di Gotham, come Black Mask. Un must per chi vuole conoscere meglio il Cavaliere Oscuro alle origini del suo cammino.

Cinque serie ongoing al centro della scena

Ma l’evento “Absolute Evil” si sviluppa anche attraverso cinque uscite di rilievo nelle serie regolari:

Absolute Batman #13 (8 ottobre), scritto da Scott Snyder e disegnato da Nick Dragotta , vede il confronto finale tra Batman e Bane. Un duello che potrebbe sigillare il destino del Cavaliere Oscuro nell’Arkham Asylum, ma non mancheranno nuovi ingressi sul palcoscenico di Gotham, con il debutto di Absolute Catwoman .

Absolute Wonder Woman #13 (22 ottobre), con Kelly Thompson alla sceneggiatura e Matías Bergara ai disegni, approfondisce la storia delle Amazzoni e i segreti svelati a Gateway City, mentre Diana e Etta cercano di decifrare un misterioso schema dietro a pericolosi attacchi sovrannaturali.

Absolute Superman #12 (1° ottobre), scritto da Jason Aaron con art di Rafa Sandoval , vede Clark confrontarsi con Ra’s al Ghul, che vuole piegarlo al suo volere per salvare Smallville da una minaccia incombente. L’invasione della Lazarus Corp segna una svolta decisiva.

Absolute Flash #8 (15 ottobre), con Jeff Lemire e Travis Moore , esplora le origini di Fort Fox e della tecnologia sperimentale di Barry Allen, rivelando verità sconvolgenti sul concetto di velocità e le fondamenta dell’Absolute Universe.

Absolute Green Lantern #7 (1° ottobre), scritto da Al Ewing e disegnato da Jahnoy Lindsay , racconta lo scontro con i Blackstars e la difesa dell’ultima speranza di Absolute Oa, con Tomar Re che dovrà proteggere la Terra da un’ulteriore catastrofe.

Absolute Evil #1 variant by Riley Rossmo and Dustin Nguyen! pic.twitter.com/7xSWq0QCR8 — DCU Updates (@dcuworld) July 16, 2025

Oltre Absolute Evil, l’Absolute Universe si espande con Green Arrow e il ritorno di Martian Manhunter

Con una storia ricca di colpi di scena, Absolute Evil di DC Comics si annuncia come un evento epocale. Tra alleanze oscure, tradimenti e nuovi personaggi, questa saga porterà i lettori a immergersi in una dimensione dove il confine tra bene e male si fa più sottile e pericoloso che mai.

DC Comics has announced Absolute Green Arrow, a six-issue miniseries from Pornsak Pichetshote and Rafael Albuquerque It releases in Spring 2026! — DCUWORLD (@dcuworld.bsky.social) 24 luglio 2025 alle ore 21:04

Ma non solo: l’Absolute Universe si prepara ad accogliere anche Absolute Green Arrow. La versione Absolute di Oliver Queen debutterà ufficialmente nella primavera del 2026 con una miniserie in sei numeri scritta da Pornsak Pichetshote e illustrata da Rafael Albuquerque. Tuttavia, i fan potranno incontrare questo nuovo Green Arrow già durante Absolute Evil, dove il personaggio farà la sua prima fugace apparizione. Questa nuova interpretazione mantiene il classico status di miliardario per Oliver, offrendo così una prospettiva originale e contemporanea su uno dei personaggi più amati di Star City. Tra introspezione, questioni sociali e azione, la serie promette una rilettura profonda che affronterà temi di potere, giustizia e privilegio con uno stile visivo potente e moderno.

Absolute Green Arrow from Absolute Evil Preview pages! Art by Giuseppe Camuncoli pic.twitter.com/aUvkKmKj7a — DCU Updates (@dcuworld) August 1, 2025

Nella checklist di Absolute Evil si nota l’assenza di un titolo, Absolute Martian Manhunter: l’acclamata serie di Deniz Camp e Javier Rodriguez, promossa da miniserie a serie regolare in seguito al grandissimo successo di critica e di pubblico, si prende infatti una piccola pausa alla conclusione del primo ciclo narrativo, per poi tornare con il numero #7 a dicembre, dando così l’opportunità agli autori di portarsi avanti con la realizzazione del secondo arco narrativo.