Absolute Batman | Recensione

Il fenomeno editoriale del 2025 negli USA è Absolute Batman, la serie dedicata alla nuova versione del Cavaliere Oscuro scritta da Scott Snyder e disegnata da Nick Dragotta, vera e propria dominatrice delle classifiche di vendita.

Non è difficile capire la formula di tale successo: prendi il personaggio più venduto della DC, aumenta al massimo il fattore “coolness” ma allo stesso tempo scava nella sua psicologia, cambiando alcuni cardini delle sue origini in maniera da fornire una chiave di lettura nuova ma allo stesso tempo familiare.

Troviamo quindi un Bruce Wayne che si imbarca in una crociata contro il crimine in seguito alla tragedia familiare che l’ha colpito da bambino (come sempre), ma qui non è un rampollo milionario, bensì un ragazzo che proviene dai quartieri più popolari di Gotham. Senza una villa, senza un maggiordomo, senza i suoi gadget ipertecnologici, questo Batman fa affidamento principalmente sui suoi muscoli, sulla sua intelligenza e su una serie di armi molto “pratiche”, come lo scudo pettorale (a forma di pipistrello) che diventa una sorta di ascia… Il concetto alla base di questo Absolute Universe è che Batman e gli altri eroi vivano in un mondo influenzato dall’assenza oscura di Darkseid, in cui gli eroi partano da una condizione “svantaggiata” rispetto alle loro controparti classiche.

Snyder, già noto per il suo lavoro su Batman con Greg Capullo, mantiene il suo approccio narrativo denso e psicologico, scavando nel mito dell’Uomo Pipistrello con toni quasi da tragedia moderna. Dragotta, dal canto suo, porta un tratto netto, espressivo e a tratti visionario, che amplifica le tensioni interiori del protagonista e dona un respiro quasi cinematografico alle tavole.

La narrazione si muove tra presente e passato, tra incubo e realtà, con un Bruce Wayne costantemente in bilico tra il peso del suo ruolo e le ombre del suo passato. L’approccio di Snyder è quello di esplorare le conseguenze dell’essere Batman, più che l’azione in sé, e ciò rende la lettura particolarmente intensa e adulta. Dragotta riesce a tenere testa a questa profondità con una regia grafica dinamica, giocando con le prospettive e i contrasti chiaroscurali.

Absolute Batman è una serie perfetta per chiunque, dal momento che racconta una storia inedita che parte senza nessun legame con storie precedenti o altre serie. Almeno inizialmente, dato che il neonato Absolute Universe nasce comunque da un evento DC (DC All In, in cui l’essenza di Darkseid ha dato vita a questo nuovo universo) e che in futuro ci saranno sicuramente incroci narrativi con le altre serie Absolute (Superman, Wonder Woman e a brevissimo anche Flash, Green Lantern, Martian Manhunter e Green Arrow -quindi quanto ci vorrà per la Justice League?-).