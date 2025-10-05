Curiosità sull’autore di Ruri Dragon, la nuova proposta di Star Comics

Ruri Dragon, manga scritto e disegnato da Masaoki Shindo, è la nuova proposta di Star Comics da pochi giorni disponibile per l’acquisto in tutte le fumetterie, librerie e negozi online.

Il manga nasce su Shonen Jump a giugno 2022, tuttavia non vanta una storia editoriale ricca dal momento che, a pochi mesi dall’inizio, la serie va in pausa a tempo indeterminato per la salute cagionevole del mangaka.

La serie successivamente, dopo diverse pauese e riprese, viene trasferita ad aprile 2024 sulle pagine online di Shonen Jump+ e al momento l’opera ha collezionato 38 capitoli raccolti in 3 volumi.

Come da titolo sono emerse delle curiosità circa l’autore in questione direttamente rivelate dal numero di One Piece Magazine 20, da poco uscito in Giappone.

Il periodico tutto dedicato al mondo di One Piece svela che l’autore è stato in origine un assistente di Eiichiro Oda alla realizzazione della sua nota opera prima di dare la svolta alla sua carriera.

Nonostante le pause e le attese, Ruri Dragon è un manga forte di un’ottima ricezione da parte dei lettori, curiosi e desiderosi di ricevere aggiornamenti circa la storia.

Ruri Dragon è un manga slice of life che segue le vicende di Ruri Aoki, una liceale apparentemente ordinaria che un giorno si sveglia con un paio di corna da drago spuntate sulla testa.

Poco dopo inizia a sviluppare altre capacità “draconiche”, come sputare fuoco involontariamente o avere febbri improvvise dovute alla sua natura ibrida.

La madre le rivela che il padre, che Ruri non ha mai conosciuto, è in realtà anch’egli un drago, perciò Ruri ha ereditato le trasformazioni e le caratteristiche tipiche della bestia.

La serie segue con toni leggeri e realistici le giornate scolastiche di Ruri, i suoi tentativi di adattarsi a questa nuova identità e le reazioni della comunità scolastica e dei coetanei.