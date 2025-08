Tutte le edizioni speciali di RuriDragon: variant, gadget e Limited Edition in arrivo da Star Comics

Tra i titoli più attesi dai lettori italiani c’è senza dubbio RuriDragon, il manga fantasy che ha conquistato migliaia di fan su Jump+ e sui social. La serie, diventata virale grazie al suo stile fresco e al tono ironico con cui racconta la vita scolastica di una ragazza con sangue di drago, è pronta a debuttare anche in Italia grazie a Edizioni Star Comics.

Il primo volume arriva con una variant imperdibile

Il volume 1 di RuriDragon sarà disponibile a partire dal 30 settembre in due versioni: la classica edizione Regular e una Variant Cover speciale con effetti grafici esclusivi. Una chicca per i collezionisti e per tutti coloro che si sono già innamorati dell’universo creato da Masaoki Shindo.

In regalo una spilletta per chi acquista il volume 1

Chi acquisterà il volume 1 in edizione Regular nelle fumetterie aderenti, tra il 30 settembre e il 14 ottobre, riceverà in omaggio una spilletta dedicata alla serie. Un piccolo gadget pensato per i fan più affezionati. La lista dei punti vendita partecipanti sarà disponibile sul sito ufficiale della casa editrice, nella sezione news.

Una Limited Edition anche per il secondo volume

Ottobre sarà il mese del volume 2, che uscirà anch’esso in edizione Regular ma verrà affiancato da una Limited Edition davvero ricca. Al suo interno ci saranno tre illustration card e un set di sticker, perfetti per decorare quaderni, agende o semplicemente da collezionare.

Un gadget esclusivo in arrivo con il volume 3

Infine, a gennaio, toccherà al terzo volume, e anche in questo caso Star Comics ha pensato a una Limited Edition. In allegato ci sarà uno standee in acrilico, un oggetto decorativo che ritrae la protagonista e che farà felici i fan della serie.

Un lancio curato nei dettagli per una serie già amatissima dal pubblico

Il debutto di RuriDragon in Italia viene accompagnato da un’attenzione rara, che dimostra quanto la serie sia già amata dal pubblico. Tra variant, gadget esclusivi e Limited Edition, Star Comics sembra puntare molto su questo titolo, una storia originale e fuori dagli schemi, capace di sorprendere volume dopo volume.