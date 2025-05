Corna, compiti e identità: la tenera rivoluzione di RuriDragon

Tra gli annunci più apprezzati del Comicon Napoli 2025, svoltosi il 1° maggio, spicca quello di Edizioni Star Comics dedicato all’arrivo in Italia di RuriDragon, il manga scritto e disegnato da Masaoki Shindō.

Quando l’adolescenza incontra la magia draconica

Con una miscela di umorismo, introspezione e soprannaturale, la serie racconta la vita quotidiana di Ruri, una studentessa delle superiori che un giorno si sveglia… con un paio di corna sulla testa. Scopre così di essere per metà drago, dando inizio a una storia tenera e surreale sull’identità e la diversità.

La serie mescola slice of life e fantasy, raccontando con delicatezza e umorismo le sfide quotidiane di Ruri mentre cerca di conciliare la sua natura umana con i poteri draconici che emergono inaspettatamente. La narrazione si distingue per la sua sensibilità e per l’approccio originale al tema dell’identità e dell’accettazione di sé.

Una pubblicazione attesa con entusiasmo dai fan italiani

Star Comics ha confermato che RuriDragon sarà disponibile in Italia a partire dall’autunno 2025. Il primo volume sarà proposto in due edizioni: una regular e una variant cover esclusiva per il Comicon, pensata per i collezionisti e i fan più appassionati. Questa edizione speciale presenterà una copertina alternativa realizzata da un artista di fama internazionale.

L’annuncio ha generato grande entusiasmo tra i lettori italiani, che attendevano con impazienza la pubblicazione di questo titolo. La combinazione di elementi fantastici e quotidiani, unita a una protagonista carismatica e a una narrazione coinvolgente, rende RuriDragon una lettura imperdibile per gli amanti del genere.

Un’aggiunta significativa al catalogo di Star Comics

Con l’acquisizione di RuriDragon, Star Comics continua a espandere il proprio catalogo con opere di qualità, offrendo al pubblico italiano storie innovative e personaggi memorabili. La pubblicazione di questa serie rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’editore nel portare in Italia i titoli più interessanti e apprezzati del panorama manga contemporaneo.

RuriDragon si preannuncia come una delle novità più significative del prossimo anno, pronta a conquistare i cuori dei lettori con la sua dolcezza e originalità.