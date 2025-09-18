Crunchyroll svela la stagione anime autunno 2025: grandi ritorni e nuove storie da non perdere

L’autunno 2025 si preannuncia super emozionante per gli appassionati di anime. Crunchyroll ha appena annunciato la nuova stagione, e ci aspettano sia grandi ritorni che storie fresche da scoprire.

Tra i titoli più attesi ci sono One-Punch Man Stagione 3, My Hero Academia FINAL SEASON, SPY x FAMILY Stagione 3, Gachiakuta, One Piece e molti altri.

Ecco tutte le uscite suddivise per data:

27 settembre – A Wild Last Boss Appeared!: un giocatore si ritrova nel corpo della temutissima tiranna Lufas Maphaahl, risvegliandosi in un mondo pieno di pericoli e mostri.

28 settembre – The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess: Athanasia deve riscrivere la propria storia per sopravvivere, tra intrighi, nobili arroganti e colpi di scena continui.

29 settembre – A Gatherer’s Adventure in Isekai: Kamishiro Takeru si reincarna in un mondo fantastico pieno di magia e avventure, imparando a sfruttare le sue nuove abilità.

30 settembre – Yano-kun’s Ordinary Days: la timida Kiyoko Yoshida inizia a provare sentimenti per il compagno di banco Tsuyoshi, tra piccoli drammi e dolci scoperte quotidiane.

1 ottobre – Let’s Play e Kakurivo – Bed & Breakfast for Spirits-2: Samara cerca di lanciare il suo videogioco mentre affronta vicini problematici, mentre Aoi Tsubaki gestisce un ristorante per spiriti con conseguenze esilaranti e pericolose.

2 ottobre – This Monster Wants to Eat Me e Pass the Monster Meat, Milady!: storie dark e stravaganti tra mostri, liceali e signorine dal palato poco convenzionale.

3 ottobre – Shabake e May I Ask for One Final Thing?: Ichitaro si trova a risolvere misteriosi casi di omicidio tra spiriti protettivi, mentre Scarlet prende finalmente in mano la situazione contro il principe arrogante e i nobili.

4 ottobre – My Hero Academia FINAL SEASON, SPY x FAMILY Stagione 3, To Your Eternity Stagione 3, Tojima Wants to Be a Kamen Rider e SI-VIS: The Sound of Heroes: un mix di battaglie epiche, missioni segrete, avventure fantasy e concerti trasformati in potere combattivo, con azione, dramma e colpi di scena garantiti.

5 ottobre – Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota, Touring After the Apocalypse, Let This Grieving Soul Retire Parte 2, My Friend’s Little Sister Has It In for Me! e Tales of Wedding Rings Stagione 2: tra rom-com, viaggi post-apocalittici e sfide amorose, una giornata ricca di storie emozionanti e avventure fuori dal comune.

6 ottobre – My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s, Plus-sized Misadventures in Love! e A Mangaka’s Weirdly Wonderful Workplace: studenti evocati in mondi paralleli, trasformazioni improvvise e la vita di una giovane mangaka tra sfide, risate e colpi di scena.

7 ottobre – Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Stagione 2: Mukoda Tsuyoshi dimostra ancora le sue incredibili abilità culinarie in un mondo fantastico, tra evocazioni di eroi e clienti affamati.

8 ottobre – The Dark History of the Reincarnated Villainess: Konoha Satou affronta il suo passato oscuro e nuove minacce in un mondo pericoloso, tra inganni e tensione costante.

11 ottobre – GNOSIA: Yuri affronta un nemico travestito da umano su una nave spaziale, con l’equipaggio sospettoso e un loop temporale da risolvere per salvare tutti.

12 ottobre – Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right: Luna Ishikawa, una giovane vampira misteriosa e talentuosa ma goffa, conquista la scuola con il suo carisma oscuro, tra sport e studio.

IN ARRIVO A OTTOBRE – One-Punch Man Stagione 3: Saitama, l’eroe calvo per divertimento, affronta mostri e nemici incredibilmente potenti insieme al suo discepolo Cenos, pronto a stupire con colpi da un solo pugno.

SERIE IN PROSECUZIONE DALL’ESTATE 2025 – Solo Camping for Two, TOUGEN ANKI, Watari-kun’s ****** Is About to Collase, Gachiakuta e One Piece: le serie che continuano a farci compagnia con nuovi episodi e avventure appassionanti.

In sostanza, l’autunno 2025 su Crunchyroll sarà un vero festival di anime: tra avventure, emozioni e risate, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Preparatevi a non staccarvi dallo schermo.