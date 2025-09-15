One-Punch Man Stagione 3: svelato un nuovo teaser da 30 secondi

La terza stagione di One-Punch Man è finalmente dietro l’angolo e ci regala un teaser di 30 secondi che ha già fatto impazzire i fan.

La data da segnare è il 5 ottobre 2025: si parte con un episodio speciale che farà da recap della seconda stagione prima di entrare nel vivo della nuova. Alla regia di questa nuova fase ci sarà Shinpei Nagai.

Il video non solo ha dato un assaggio delle atmosfere che ci aspettano, ma ha anche rivelato l’opening theme: “Get No Satisfied!”, un brano energico firmato dai leggendari JAM Project con la collaborazione dei BABYMETAL.

Una combinazione che promette di esaltare ancora di più le scene d’azione che hanno reso celebre la serie.

Dietro al progetto ritroviamo lo studio J.C. STAFF, già responsabile della seconda stagione, con un team di nomi importanti: Tomohiro Suzuki alla composizione della serie, Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda e Ryosuke Shirakawa al character design, e Makoto Miyazaki alle musiche.

Un ritorno di squadra che dovrebbe garantire continuità e qualità tecnica.

La prima stagione, realizzata da Madhouse, è diventata in poco tempo un cult assoluto per gli appassionati di anime, fissando lo standard altissimo che ha fatto conoscere la serie in tutto il mondo.

Magari non tutti lo sanno, ma One-Punch Man è nato come webcomic indipendente di ONE nel 2009.

Da lì è esploso, fino ad approdare sulle pagine di Jump Comics con Shueisha nel 2012. Oggi in Giappone conta già 34 volumi e continua a essere una delle letture più amate dai fan del genere.

Con la terza stagione ormai alle porte, i fan possono aspettarsi un mix di umorismo, combattimenti spettacolari e quella satira del mondo degli eroi che ha reso unica l’opera.

Non resta che attendere ottobre per vedere come Saitama e gli altri personaggi torneranno a sorprenderci sullo schermo.

Di sicuro sarà uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno anime.