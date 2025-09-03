One-Punch Man 3: teaser da 15 secondi

La terza stagione di One-Punch Man è ormai dietro l’angolo e, per accendere ancora di più l’attesa, sono stati rilasciati una nuova key visual e un brevissimo teaser di 15 secondi. L’anime debutterà ufficialmente il 5 ottobre, con Shinpei Nagai alla regia.

Il teaser, pur durando pochissimo, è bastato per scatenare i fan: il video mostra alcune scene che anticipano l’atmosfera intensa della nuova stagione e rivela anche la sigla di apertura, intitolata Get No Satisfied!, interpretata da JAM Project in collaborazione con BABYMETAL. Un connubio che promette energia e potenza, perfettamente in linea con il tono esplosivo della serie.

A livello di staff, la produzione può contare su nomi già noti ai fan. La series composition è curata da Tomohiro Suzuki, mentre al character design lavorano Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda e Ryosuke Shirakawa. Le musiche sono affidate a Makoto Miyazaki. L’animazione sarà di nuovo realizzata dallo studio J.C.STAFF, che aveva già seguito la seconda stagione, mentre la prima era stata prodotta da MADHOUSE. Anche stavolta, come nelle stagioni precedenti, l’anime sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Le aspettative per questa terza stagione sono altissime. Dopo una seconda parte che aveva diviso i fan, molti sono curiosi di vedere come verranno portati sullo schermo i prossimi eventi del manga. L’arco narrativo che ci aspetta promette battaglie sempre più spettacolari, con un focus particolare sui mostri e sul ruolo di Saitama all’interno dell’Associazione degli Eroi.

La nuova key visual diffusa mostra proprio questo cambio di tono: da un lato la solita ironia che caratterizza Saitama, dall’altro l’atmosfera cupa e tesa che anticipa scontri di grande impatto. Una combinazione che rappresenta perfettamente l’anima della serie, capace di alternare momenti comici e azione mozzafiato.

Il 5 ottobre è quindi una data da segnare: One-Punch Man sta per tornare e sembra pronto a riconquistare gli spettatori con la forza devastante di Saitama e un cast tecnico che promette di dare nuova linfa al progetto.