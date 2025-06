Come fregare un lupo | Recensione

Tutti conoscono la favola di cappuccetto rosso. A ognuno di noi prima o poi sarà stata raccontata almeno una volta. Da un genitore, un nonno, a scuola. Probabilmente è una delle favole classiche più famose e iconiche. Tutti, chi più, chi meno, si sono immedesimati nelle vicende della piccola cappuccetto rosso braccata dal lupo cattivo. Sembrava proprio non ci fosse modo per lei di sfuggire ai suoi piani diabolici di mangiarla in un sol boccone. Ma se invece le cose non fossero andate così? Cosa sarebbe successo se cappuccetto rosso avesse trovato un modo per fregare il lupo? Questo è proprio quello di cui parla l’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi. Come fregare un lupo è un libro scritto da Matilde Tacchini, illustrato da Lucia Biancalana e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nell’aprile 2025.

Questo libro si configura a tutti gli effetti come un vero e proprio manuale. La scrittrice è nienetepopo di meno che Cappuccetto Rosso. Ormai, a forza di scappare dal Lupo ha imparato a conoscerlo e fronteggiarlo. Anzi, a fregarlo, come suggerisce il titolo. Ovviamente, come prima cosa, c’è una breve storia del Lupo e alcune curiosità su di lui. Dopodiché, troviamo ben dodici tattiche infallibili per sfuggire ad un Lupo ben determinato a papparci. A quanto dice Cappuccetto Rosso, si tratta di metodi praticamente infallibili. Troviamo dalle trappole nascoste nel bosco, al solletico, alle barzellette, l’iponosi, fino al bignè esplosivo. Cosicchè alla fine la questione è praticamente ribaltata. Sarà il povero lupo che dovrà temere di imbattersi nei bambini. Perché ogni tattica, e suo punto debole, ormai sono stati svelati.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

La prolifica autrice Matilde Tacchini l’avevamo già conosciuta insieme a Mercè Galì con due bellissimi albi illustrati. Il primo edito da Kite Edizioni, Quando ho perso la testa. Il secondo, edito da Kalandraka, Questo è molto strano… Inoltre, l’avevamo anche recensita in veste di illustratrice con un testo scritto da Michela Nodari, Forse non tutti sanno che… e un altro scritto da Davide Calì, Orso grande e orso piccolo, entrambi pubblicati da Kite Edizioni.

In questo nuovo albo illustrato la troviamo di nuovo alle prese con i testi. Ovviamente, essendo un manuale lo stile narrativo riprende un po’ quello manualistico. Ma il tutto intriso di tanta tagliente ironia e giocosità, tipica della scrittura della Tacchini. Il testo, di conseguenza, è ricco e descrittivo nelle diverse tattiche da attuare per fregare il lupo. L’ironia regna sovrana e accompagna ogni gag con pungente simpatia, in una lista serrata di trovolgente divertimento. Le illustrazioni realizzate da Lucia Biancalana sono giocose, buffe, quasi gommose. Ogni pagina è pervasa da colori dalla palette silvestre da cui spiccano, di volta in volta, situazioni divertenti e strampalate. Il tratto dell’illustratrice è perfettamente adatto a questa tipologia di albo, che fa uso di elementi manualistici, cinematografici e fumettistici. Il risultato è dunque quello di una composizione di ogni pagina dinamica e dirompente, con un uso davvero interessante delle vignette.

Questo libro di Franco Cosimo Panini è un manuale confezionato alla perfezione e da ogni punto di vista. Già solo a sfogliarlo trasmette sensazioni positive. Con la copertina a carta ruvida e le pagine spesse e piene di colore. La resa di stampa è eccellente. Valorizza a pieno la scelta di palette con contrasti di colori dai toni caldi e freddi, con un desaturato ad effetto vintage davvero delizioso. L’impaginazione di ogni tattica è dinamica e giocosa. Grazie alle illustrazioni stilose e al font di scrittura abbinato davvero azzeccato. Non da ultimo, bellissime e divertenti anche le sguardie che ricalcano l’atmosfera di tutto il libro.

Conclusione – Come fregare un lupo

Come fregare un lupo è un libro pieno di allegra e frizzante ironia. Nei panni del bambino si impara a non aver più paura del lupo. Da vittima ci si ritrova quasi dalla parte del carnefice. Infatti, al povero lupo non resta che scappare con la coda tra le gambe. Ma si riesce anche ad empatizzare facilmente col buffo canide e tutte le sue debolezze. I protagonosti infatti sono due. La bambina, in vesti quasi diaboliche, e il lupo, la sua quasi vittima, che ne subisce di tutti i colori.

In conclusione, Come fregare un lupo è un albo illustrato davvero geniale e imperdibile. Di cui speriamo ci saranno dei seguiti. Non è solo un libro per chi ama i manuali divertenti e giocosi, ma, ovviamente, anche per chi si trova spesso ad attraversare il bosco, con il rischio di trovarsi faccia a faccia con il lupo. Basta leggerlo e si saprà come ci si deve comportare per sfuggire alle sue grinfie.