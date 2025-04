Orso grande e orso piccolo | Recensione

A tutti è capitato di trovarsi in un rapporto sbilanciato con qualcuno. Che sia con un fratello o sorella, minore o maggiore. Con un amico o amica, con un familiare oppure con un partner. Trovare un equilibrio nei rapporti non è mai una condizione semplice da raggiungere. Spesso c’è bisogno di impegno da ambo le parti. Perché altrimenti una delle due si trova in un’evidente condizione di svantaggio. In Orso grande e orso piccolo si parla proprio di uguaglianza nonostante le differenze e disparità in un rapporto. Un albo scritto da Davide Calì, illustrato da Matilde Tacchini e pubblicato da Kite Edizioni nel marzo 2025.

La storia narrata in questo delizioso albo illustrato vede le vicende di due orsi bianchi. Uno grande e l’altro piccolo. Quello grande, forse, forte della sua stazza, fa fare tutto a quello piccolo. Quello piccolo, forse, per senso del dovere, fa tutto quello che gli chiede quello grande. Orso piccolo fa tutto ciò che orso grande gli domanda, sempre. Però un giorno si accorge che questa situazione non gli va più bene. Si è stancato di questo disequilibrio e così dice ad orso grande di fare lui le cose che gli delega. Così da quel momento è orso grande a fare tutto mentre orso piccolo finalmente si riposa. Uno cambio di ruoli che rimette un po’ di equilibrio tra i compiti che entrambi devono svolgere. E da quel momento ha inizio una vera e propria collaborazione tra i due.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì è un autore piuttosto poliedrico che abbiamo incontrato già svariate volte in diversi suoi progetti. Lo abbiamo intervistato ad esempio in merito ai punti di contatto tra il fumetto e albo illustrato. Per moltissimi albi illustrati da lui scritti nella sua copiosa produzione e perfino per giochi da tavolo, come Non ti fidare. In questo nuovo libro pubblicato con Kite Edizioni, lo troviamo alle prese con una storia semplice e leggera, trattata con la sua solita ironia e asciuttezza nei testi. La struttura narrativa è infatti caratterizzata da una progressione a libro lista con un punto di rottura che cambia le premesse iniziali.

Matilde Tacchini l’avevamo già conosciuta con due altri bellissimi albi editi sempre da Kite Edizioni. Il primo illustrato da Mercé Galì, Quando ho perso la testa. Il secondo scritto da Michela Nodari e illustrato da lei, Forse non tutti sanno che… In questo nuovo albo illustrato la troviamo di nuovo alle prese con l’illustrazione. Con il suo stile fresco, leggero e leggiadro. Tutti i suoi personaggi, a partire dai due orsi protagonisti, sono perfettamente caratterizzati nella loro forma antropomorfa in una sintesi deliziosamente buffa e allegra.

I fondali variopinti, su cui si muovono i personaggi, amplificano il senso di leggerezza dando maggior risalto alle loro vicissitudini. Ma non hanno solo una funzione decorativa. Ad esempio, quando orso piccolo si stufa di essere sfruttato e grida. Lì il senso di movimento del fondale, unito alle posture dei personaggi, dà davvero un senso di onda d’urto scaturito dall’urlo del piccolo plantigrado. L’effetto è quasi tridimensionale, teatrale e quindi senza dubbio coinvolgente.

Questo nuovo albo illustrato di Kite Edizioni è tanto simpatico quanto tenero. Un libro giocoso e leggero ma mai superficiale. Né nei contenuti, né tantomento nella confezione. Il tutto è stato realizzato con estrema cura. Con una qualità di stampa che risalta al massimo le colorazioni brillanti e gioiose delle illustrazioni. Piccolo dettaglio simpaticissimo sono le sguardie. Quella iniziale che vede solo la zampetta di orso piccolo che pulisce. Mentre quella finale vede all’opera anche quello grande.

Conclusione – Orso grande e orso piccolo

Orso grande e orso piccolo è un albo illustrato di delicata dolcezza. Un libro che riesce a narrare perfettamente gli equilibri che si creano all’interno di un rapporto. Qualunque esso sia. Equilibri che cambiano con il passare del tempo. Perché chi fa parte di quel rapporto cambia anche lui consapevolezza di sé e dell’altro. Entra quindi in gioco un meccanismo di confronto che porta al cambiamento e alla crescita insieme. Questo albo illustrato ci insegna come si può arrivare ad un compromesso nelle relazioni senza per questo dover snaturare nessuno. Ma semmai diventa uno spunto di confronto per poi migliorarsi.

In conclusione, Orso grande e orso piccolo è un prezioso albo illustrato che con simpatia e leggerezza insegna l’importanza della condivisione degli spazi, dei compiti e dei ruoli. Un racconto che attraverso un testo leggero, che quasi sembra scivolare tra le pagine, e delle illustrazioni tenere e giocose, lascia alla fine della lettura un senso duraturo di tenerezza e serenità davvero impagabile.