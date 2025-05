Questo è molto strano… | Recensione

Trovare una propria identità è spesso un dilemma che ci affligge per tutta la vita. Specie nei bambini, scoprire chi si è e cosa fare, non è affatto facile. Come se ciò non bastasse, anche i genitori e gli adulti che li circondano, a volte, mettono nella testa dei bambini più confusione che chiarimenti. Nell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi si tratta proprio questo particolare argomento con delicata ironia. Questo è molto strano… Libro scritto da Matilde Tacchini, illustrato da Merce Galì e pubblicato da Kalandraka nel aprile 2025.

La storia raccontata in questo libro è costruita sulle espressioni idiomatiche con gli animali che vanno a rappresentare il bambino protagonista nelle sue varie declinazioni. Come topo, ghiro, koala, pulcino, maiale, scimmia e così via. Il tutto accolto con perplessità e scetticismo dal bambino che non si ritrova molto nella descrizione che gli adulti fanno di lui. Ogni descrizione è associata a comportamenti diversi, di volta in volta, affettuosi, non proprio lusinghieri, ma sempre umoristici. Su questo filone il protagonista inizia pian piano a prendere consapevolezza di sè e a trovare la sua reale dimensione. E proprio questa la rivendica a gran voce nel finale.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Matilde Tacchini l’avevamo già conosciuta insieme a Mercè Galì con un bellissimo albo edito da Kite Edizioni, Quando ho perso la testa. Di recente l’abbiamo anche recensita in veste di illustratrice con un testo scritto da Michela Nodari, Forse non tutti sanno che… e un altro scritto da Davide Calì, Orso grande e orso piccolo, entrambi pubblicati da Kite Edizioni.

In questo nuovo albo illustrato la troviamo di nuovo alle prese con i testi. Il suo stile narrativo è asciuto, leggero e frizzante. La narrazione procede come un classico libro lista in cui il protagonista elenca tutti i modi in cui viene chiamato da familiari e conoscenti. Ognuno con un animale diverso che descrive alla perfezione una sua caratteristica. Il testo, nella sua asciuttezza, guizza da una descrizione all’altra con agile simpatia, accompagnando il lettore in una progressione di divertimento. La grande capacità e unicità dello stile della Tacchini è quella di far sembrare che il testo sia stato scritto proprio con l’innocenza fanciullesca. In questo caso, essendo il testo narrato in prima persona, è davvero calzante e adatto.

Le illustrazioni buffe e giocose realizzate dalla deliziosa sintesi grafica di Mercè Gali, rendono alla perfezione le diverse versioni animalesche del piccolo protagonista. Il tratto spesso del disegno e la sintesi grafica dell’illustratrice dipingono in maniera divertente e incalzante ogni situazione in cui si ritrova il bambino. Ogni animale è infatti stato rappresentato con gli occhiali da vista del protagonista e con un tratto caricaturale sempre buffo e marcato. Il tratto delle sue illustrazioni è dinamico e dirompente. E spicca in maniera energica e vivace sugli sfondi puliti e senza troppe scenografie.

Per noi, è il primo albo illustrato che ci troviamo a recensire di Kalandraka. Dobbiamo dire che siamo stati felicemente sorpresi di trovarci di fronte ad un libro giocoso e divertente. Un libro realizzato con grande cura e con una qualità di stampa che esalta le stilose illustrazioni e il font di scrittura adatto alle immagini.

Conclusione – Questo è molto strano…

Questo è molto strano… è una lettura allegra e frizzante. Tratta il delicato argomento della ricerca della propria identità in modo leggero e divertente. Si empatizza e ci si immedesima facilmente nel giovane protagonista nelle sue varie declinazioni animalesche e buffe. La storia mette a confronto il mondo dei bambini con quello degli adulti. Il protagonista infatti non comprende il modo in cui gli adulti lo descrivono. Così si avvale della sua fantasia per adattarsi alla loro descrizione.

L’essenzialità e l’espressività sono le caratteristiche principali dello stile di Mercè Gali. Queste si sposano a meraviglia con un perfetto equilibrio al testo snello di Matilde Tacchini. La massima espressione di questo connubio si trova per l’appunto nelle diverse situazioni delle frasi idiomatiche sugli animali. In conclusione, Questo è molto strano… è un delizioso albo illustrato pieno di divertimento e leggerezza. Un piccolo viaggio alla ricerca della propria identità di bambino attraverso gli occhi di chi lo circonda. Con dei testi buffi e illustrazioni giocose, trascina il lettore tra pagine di divertimento e allegria.