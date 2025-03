Cat’s Eye torna su Disney+ con un anime revival: svelato il trailer

Disney+ ha lanciato un nuovissimo trailer, visibile cliccando qui, per il nuovo revival di Cat’s Eye. Il manga di questa serie ricca di avventure emozionanti ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 1981. Il successo riscosso ha portato a due serie anime negli anni ’80. L’anime originale Cat’s Eye è andato in onda dal 1983 al 1984, mentre la seconda stagione dal 1984 al 1985. Entrambe le serie sono state popolari in Giappone e i volumi manga hanno venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Il franchise continua a resistere, avendo rilasciato un film live-action nel 1997 e un film crossover con Lupin III chiamato Lupin the 3rd vs. Cat’s Eye nel 2023.

Lupin the 3rd vs. Cat’s Eye sia stato rilasciato da Amazon Prime Video e la nuova serie Cat’s Eye debutterà in esclusiva su Disney+ a settembre 2025. Disney ha condiviso nuove immagini promozionali per il nuovo anime di Cat’s Eye oltre alla rivelazione dei tre membri principali del cast. Cat’s Eye su Disney+ fa parte della spinta continua dell’azienda per entrare nel mercato degli anime, essendo una delle tante serie anime prolifiche che le persone possono guardare sulla serie in streaming.

La serie in questione vede come protagonista il trio di sorelle che gestiscono il Cat’s Eye café a Tokyo. Le sorelle vivono una doppia vita come stravaganti ladre d’arte, rubando opere d’arte inestimabili che un tempo appartenevano al padre scomparso. La sorella di mezzo Hitomi Kisugi è la protagonista della storia, lasciando dietro di sé un biglietto da visita con l’occhio di gatto su cui la polizia deve indagare. Quello che rende la serie divertente è che Hitomi, una ladra, ha una relazione con un poliziotto, il suo ragazzo Toshio che le spiffera tutto aiutandola a portare a termine i furti.

Le protagoniste del nuovo anime, Hitomi, Rui e Ai, saranno rispettivamente doppiate da Mikako Komatsu, Ami Koshimizu e Yumiri Hanamori. Il doppiatore Takuya Sato darà la voce a Toshio Utsumi, il fidanzato di Hitomi. La serie è nota per il suo tono spensierato e gioioso ed è molto simile a Lupin III.

Gli anime stanno diventando sempre più mainstream e sono destinati a diventare i più grandi di sempre nel 2025. Il medium sta diventando meno di nicchia poiché ci sono sempre più persone che lo guardano grazie all’avvento dello streaming e delle trasmissioni simultanee.

Fonte – Comicbook