Boruto: confermata ufficialmente la produzione della seconda stagione

Studio Pierrot ha annunciato ufficialmente l’inizio della produzione della seconda stagione dell’anime Boruto: Naruto Next Generations. La notizia ha entusiasmato i fan, che attendevano con impazienza un seguito dopo due anni di pausa dalla prima parte dell’anime.

Un ritorno atteso dai fan

La prima stagione di Boruto si è conclusa a marzo 2023 con l’episodio 293, interrompendo la narrazione in un momento cruciale. Con la conferma della seconda stagione, la storia di Boruto Uzumaki e dei suoi compagni proseguirà, pronta ad affrontare nuovi pericoli e sfide inedite.

Focus su Two Blue Vortex

La nuova stagione di Boruto è attualmente in fase di produzione e, secondo quanto comunicato dallo studio, sarà una continuazione diretta delle vicende narrate finora, con un focus più marcato sugli eventi di Boruto: Two Blue Vortex, il sequel manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto. Questo significa che i prossimi episodi porteranno sullo schermo un Boruto più maturo, sia fisicamente che emotivamente, pronto a fronteggiare nuove minacce in un mondo ninja ancora in bilico.

Miglioramenti nell’animazione

Studio Pierrot ha promesso un miglioramento nella qualità dell’animazione, rispondendo alle critiche ricevute durante la prima stagione. I fan sperano in uno stile visivo più coerente e fedele al manga, con particolare attenzione alle scene d’azione e alla caratterizzazione dei personaggi.

Le aspettative, dunque, sono molto alte: il pubblico si aspetta non solo una trama coinvolgente, ma anche un comparto visivo all’altezza del prestigio del franchise.

Data di uscita e aspettative

Al momento, non è stata annunciata una data ufficiale per il debutto della seconda stagione. Tuttavia, si ipotizza che possa arrivare entro la fine del 2025 o nei primi mesi del 2026. Nel frattempo, i fan possono recuperare la serie precedente e prepararsi al ritorno di Boruto in una storia che promette emozioni forti e colpi di scena.

Il mondo ninja è pronto ad accogliere una nuova era, e Boruto è pronto a scrivere il suo prossimo capitolo.