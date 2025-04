Boruto: il manga raggiunge uno storico record di vendite

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del manga che ha caratterizzato il ritorno dei ninja con un salto temporale di tre anni e una storia in stile Shippuden per il figlio del Settimo Hokage. Con gli Alberi Divini che cercano di proseguire la missione degli Otsutsuki, Boruto stesso si trova a lottare con un mondo che ora lo odia e lo teme a causa delle malefatte di Eida. La seconda parte di Boruto sta ottenendo risultati importanti, come dimostra il nuovo successo che non ha nulla da invidiare a Naruto.

Boruto: Two Blue Vortex ha pubblicato quattro volumi manga sin dal suo debutto nel 2023 e, da quell’anno, la serie shonen ha venduto un milione di copie. Questo sequel shonen attuale vede Masashi Kishimoto unirsi a Mikio Ikemoto dando vita a un nuovo, avventuroso capitolo per Konoha in cui Boruto deve combattere sia amici che nemici. Quando Kishimoto tornò alla scrittura di Naruto Next Generations, aveva spiazzato tutti i fan uccidendo la Volpe a Nove Code e Jigen, apportando cambiamenti radicali al panorama shonen.

Inizialmente in Two Blue Vortex, il figlio del Settimo era nemico di Konoha ma gli ultimi aggiornamenti hanno mostrato i suoi buoni progressi nel riportare al suo fianco i suoi amici. Finora, il figlio di Naruto è riuscito a spezzare l’incantesimo di Eida su alcune figure chiave del mondo ninja, tra cui Shikamaru, Sasuke e altri. Grazie all’arrivo degli Alberi Divini, ex nemici sono diventati alleati: Boruto Uzumaki ora collabora con Kashin Koji, il clone di Jiraiya che un tempo era un personaggio chiave nei ranghi dell’Organizzazione Kara. Oltre ai cambiamenti che Boruto ha dovuto affrontare, molti membri di Konoha hanno dovuto affrontare nuove, incredibili circostanze. Forse la più importante è quella riguardante la sorella di Boruto, Himawari, che è diventata il nuovo tramite per una Volpe a Nove Code resuscitata. Ora che Kurama è rinato come una versione in miniatura, Himawari potrebbe rivelarsi il membro più forte della sua famiglia, il che non è un’impresa facile considerando i rappresentanti di spicco del clan Uzumaki.