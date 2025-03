Bleach: Rebirth of Souls: svelata la data di uscita ufficiale

Bleach: Rebirth of Souls è il nuovo progetto videoludico ispirato alla serie shonen nata dalla mente geniale di Tite Kubo e presto sarà disponibile.

Il videogioco di combattimento, basato sul manga e anime Bleach, è uno di quelli che tutti i fan aspettavano da molto tempo. Considerando che altre serie shonen di successo come Naruto e One Piece hanno ricevuto una serie lunga di videogiochi di combattimento, Bleach Rebirth of Souls sembra lasciare il segno con una grafica sbalorditiva, combattimenti intensi e una colonna sonora roboante.

Bleach: Rebirth of Souls uscirà il 21 marzo 2025 e sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento non ci sono informazioni su una possibile versione per Nintendo Switch (o Nintendo Switch 2). Coloro che pre ordineranno il gioco riceveranno due costumi per Toshiro Hitsugaya e Yoruichi Shihoin basati sui loro look nell’arco narrativo del La Guerra del Mille Anni. Tutti i dettagli sono mostrati nel nuovo trailer ufficiale visibile seguendo questo link. Il gioco, che è stato rivelato a luglio 2024, è una collaborazione tra Bandai Namco e Tamsoft.

Finora, ci sono 31 personaggi confermati nel roster di Bleach Rebirth of Souls. Potrebbero essercene altri da rivelare prima del rilascio o sbloccabili nel gioco, ma questi sono quelli noti, che riportiamo in questo elenco:

Ichigo Kurosaki

Rukia Kuchiki

Uryu Ishida

Yasutora Sado (Ciad)

Byakuya Kuchiki

Yoruichi Shihoin

Kisuke Urahara

Gin Ichimaru

Rangiku Matsumoto

Toshiro Hitsugaya

Kenpachi Zaraki

Ulquiorra Cifer

Kaname Tosen

Sui-Feng

Renji Abarai

Izuru Kira

Nelliel Tu Odelschwanck

Grimmjow Jaegerjaquez

Mayuri Kurotsuchi

Sosuke Aizen

Genryusai Shigekuni Yamamoto

Shinji Hirako

Szayelaporro Granz

Shunsui Kyoraku

Sajin Komamura

Shuhei Hisagi

Ikkaku Madarame

Nnoitra Gilga

Livello Harribel

Squalo coyote

Kaien Shiba

È importante notare che i personaggi futuri sono confermati come DLC per Bleach Rebirth of Souls. Questi quattro combattenti, che faranno parte del Season Pass, provengono dal nuovo arco narrativo anime, La Guerra dei Mille Anni, e usciranno in un secondo momento.

Purtroppo, non c’è modo di giocare a Bleach Rebirth of Souls in anticipo, poiché non c’è un early access come altri titoli. Il gioco uscirà per tutti il ​​21 marzo, anche se i tempi di lancio devono ancora essere annunciati. Tuttavia, chi ha preordinato o acquistato la Deluxe Edition o la Ultimate Edition, avrai sette giorni di accesso anticipato ai quattro personaggi dell’arco de La Guerra dei Mille Anni che usciranno in futuro.

Fonte – Comicbook