Black Clover e il decimo anniversario ignorato: delusione per i fan

Black Clover ha recentemente raggiunto il traguardo dei dieci anni di pubblicazione, ma l’assenza di celebrazioni ufficiali ha lasciato i fan delusi. Yuki Tabata ha iniziato il manga nel 2015, e mentre la storia si avvicina alla sua conclusione con i capitoli finali pubblicati a intervalli di alcuni mesi, molti speravano in un riconoscimento più significativo per questo anniversario. Tuttavia, a parte qualche menzione da parte dello staff dell’anime, il decimo compleanno è passato in sordina senza annunci o celebrazioni ufficiali.

Un’occasione mancata

Il 16 febbraio 2025 ha segnato il decennale dall’uscita del primo capitolo di Black Clover, ma gli account ufficiali della serie non hanno pubblicato nulla per commemorare l’evento. Tuttavia, c’è ancora speranza: l’anniversario è appena iniziato e potrebbe essere celebrato con l’uscita dei prossimi capitoli, previsti per la primavera. Considerando che il manga sta entrando nella battaglia finale contro Lucius Zogratis e che probabilmente si concluderà nel giro di un anno, Shueisha potrebbe sfruttare l’occasione per organizzare un evento che celebri sia il decennale che la conclusione della serie. Anche se non sarà probabilmente su scala globale come è successo per My Hero Academia, ci sono ancora margini per un riconoscimento ufficiale.

Black Clover e il destino dell’anime

Il vero grande assente di questo anniversario rimane l’anime. Terminato dopo quasi 200 episodi, l’adattamento animato di Black Clover ha conquistato un vasto pubblico e ha chiuso la sua corsa prima dell’inizio dell’arco finale. Da allora sono passati quasi quattro anni e i fan sperano in un ritorno che possa coprire gli eventi della parte conclusiva del manga.

Questa attesa ha contribuito alla frustrazione per l’assenza di celebrazioni ufficiali. Senza nuovi episodi e con il manga pubblicato a intervalli irregolari, l’entusiasmo della community rischia di raffreddarsi. Il decimo anniversario avrebbe potuto essere l’occasione perfetta per annunciare il ritorno dell’anime o un nuovo progetto animato, ma per ora non ci sono stati aggiornamenti.

Sebbene la delusione sia comprensibile, Black Clover non è ancora finito e potrebbe riservare sorprese nei prossimi mesi. I fan dovranno solo sperare che Shueisha abbia qualcosa in serbo per rendere giustizia a un’opera che ha segnato il panorama shonen degli ultimi dieci anni.

Fonte Comic Book