Annunciato il gioco online de Il monologo della Speziale

I fan de Il monologo della Speziale possono iniziare a prepararsi per una nuova avventura: è in arrivo un gioco online ispirato alla celebre serie, intitolato The Apothecary Diaries: Palace Chronicles, e le pre-registrazioni sono già aperte in Giappone. Si tratterà di un “raising simulation”, un genere in cui il giocatore affianca un personaggio nella crescita e nelle sfide quotidiane, vivendo insieme una storia fatta di scelte, dialoghi e scoperte.

Al fianco di Maomao

Nel gioco si vestiranno i panni di un personaggio che lavora accanto a Maomao, la protagonista della serie, aiutandola nelle sue indagini all’interno del Palazzo Imperiale. Come nella storia originale, anche qui ci saranno misteri da risolvere, enigmi legati a veleni, cure mediche e giochi di corte, il tutto arricchito da dinamiche interattive e dialoghi personalizzabili.

Uno stile narrativo immersivo

Dalle prime anticipazioni, il gioco punterà molto sulla componente narrativa. Le azioni del giocatore influenzeranno l’andamento degli eventi e il rapporto con i personaggi principali, creando percorsi diversi a seconda delle scelte fatte. Il tono sarà fedele a quello dell’opera, mescolando mistero, ironia e momenti più riflessivi.

Pre-registrazioni aperte in Giappone

Attualmente il gioco è previsto per il mercato giapponese, ma non si esclude un futuro arrivo anche in altri Paesi. Le pre-registrazioni sono già disponibili online e sono state diffuse alcune illustrazioni promozionali che mostrano Maomao in versioni inedite, disegnate con uno stile curato e ricco di dettagli.

Un successo che continua tra manga, anime e ora anche videogiochi

Il monologo della Speziale sta vivendo un momento davvero positivo. Il manga, scritto da Natsu Hyuuga e disegnato da Nekokurage, è pubblicato in Italia da J-POP e ha trovato un pubblico affezionato. Anche l’anime ha fatto parlare di sé, grazie alla storia originale e a una protagonista fuori dal comune. Il gioco online sembra il passo successivo ideale: un modo per vivere da vicino il mondo del Palazzo Imperiale e continuare a seguire Maomao in una nuova forma.

Un’occasione per entrare nel Palazzo Imperiale

Per i fan della serie, sarà l’occasione perfetta per esplorare da vicino l’universo narrativo de Il monologo della Speziale. Questa nuova uscita promette di offrire un’esperienza coinvolgente, fatta di osservazione, intuizione e interazione con i personaggi più amati.