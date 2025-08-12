Anime ad alta quota: Crunchyroll porta le sue serie sugli aerei Delta Air Lines

Crunchyroll ha annunciato che entro la fine dell’anno, sui voli Delta Air Lines sarà possibile guardare una selezione di anime grazie alla nota piattaforma. Non si sa ancora quali serie verranno inserite, ma il catalogo della piattaforma ha più di 2.000 titoli e 50.000 episodi, quindi di certo non mancherà la scelta. Maggiori dettagli arriveranno in vista del lancio ufficiale.

Intrattenimento per tutti i passeggeri

Gli episodi si potranno vedere su oltre 169.000 schermi montati nei sedili di tutta la flotta Delta. Chi è iscritto a SkyMiles potrà anche accedervi tramite Delta Sync Wi-Fi, disponibile su più di 900 aerei, e guardare direttamente dal proprio telefono o tablet usando la connessione di bordo.

Un bonus per chi si connette

In più, collegandosi al Delta Sync Wi-Fi dal proprio dispositivo, si avrà una prova gratuita di 24 ore di Crunchyroll Premium. Sarà possibile usarla sia in volo che dopo l’atterraggio per vedere tutto il catalogo, senza limiti, secondo le regole del servizio. Un’occasione comoda per scoprire nuove serie o riprendere quelle lasciate in sospeso. È un’occasione perfetta per provare nuove serie o recuperare quelle che si erano messe in pausa da tempo.

Generi per tutti i gusti

Crunchyroll ha anticipato che la raccolta di titoli pensata per Delta includerà diversi generi: dall’azione all’avventura, passando per il romance e trame più leggere. L’idea è di proporre qualcosa che possa appassionare tanto i fan di lunga data quanto chi si avvicina per la prima volta all’animazione giapponese, rendendo le ore in aereo un momento ideale per scoprire nuove storie.

Un passo verso nuovi orizzonti

Questa collaborazione rappresenta un nuovo traguardo per la diffusione dell’anime a livello globale. L’animazione giapponese, ormai sempre più presente nella cultura pop, raggiungerà così un pubblico ancora più vasto. Portare queste storie a 10.000 metri d’altezza significa trasformare il viaggio stesso in un’esperienza di intrattenimento e curiosità culturale.