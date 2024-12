Godzilla contro gli eroi Marvel per il 70° anniversario

Uno scontro raccontato in sei speciali one-shot ambientati in differenti epoche

Dopo 70 anni passati a combattere kaiju e numerosi altri personaggi come King Kong, sul grande schermo e sui fumetti, ora Godzilla affronterà i supereroi Marvel con Godzilla vs. Marvel, una serie di one-shot che includeranno i Fantastici Quattro, Hulk, Spider-Man, X-Men e Thor.

Si tratta del primo evento crossover di Godzilla prodotto dalla Marvel in quasi cinquant’anni, dopo che il personaggio era stato protagonista della serie Godzilla, King of the Monsters, durata dal 1977 al 1979 e ambientata nell’universo principale della Marvel Comics.

LEGGI ANCHE:



Dandadan omaggia Shin Godzilla con un Easter Egg divertente

I sei albi si svolgeranno in diversi periodi temporali e il primo numero uscirà a marzo. Godzilla vs. Fantastic Four sarà incentrato sui Fantastici Quattro che affrontano il classico antagonista di Godzilla, King Ghidorah, che è stato investito del potere cosmico in quanto nuovo araldo di Galactus, il gigante divoratore di mondi. In questa storia, Godzilla si allea con Silver Surfer per tentare di salvare la Terra. Scrive Ryan North, con i disegni di John Romita Jr.

Il vicepresidente editoriale del reparto licenze della Marvel, Sven Larsen, ha parlato per anni con il detentore dei diritti Toho riguardo un evento crossover. L’editor in chief della Marvel C.B. Cebulski ha ricostruito così la vicenda:

“Inizialmente ci siamo rivolti a loro per le ristampe della nostra serie classica, ma dopo un po’ di tempo da quelle conversazioni è stato chiaro che entrambi i nostri team erano entusiasti di fare di più insieme. Questi crossover hanno iniziato a formarsi in quel periodo, in collaborazione diretta con la Toho, e abbiamo pensato che il momento perfetto per realizzarli fosse il 70° anniversario di Godzilla, l’anno prossimo. Siamo stati entusiasti di lavorare con loro su questi crossover, e speriamo che questo sia un segno per altri entusiasmanti progetti a venire”.

Godzilla ha avuto una rinascita di popolarità negli ultimi anni, con Godzilla x Kong: Il nuovo impero che ha guadagnato 571 milioni di dollari a livello globale e ha allungato la striscia vincente del MonsterVerse della Legendary, mentre il film giapponese Godzilla Minus One è diventato un successo mondiale inaspettato e ha vinto un Oscar. Godzilla è apparso anche sulle pagine della DC Comics con Justice League vs. Godzilla vs. Kong, uscito lo scorso anno, e di cui uscirà un sequel la prossima estate.

Marvel Comics Sets Godzilla Crossover Event for 2025 (Exclusive) https://t.co/NU6YVp5MIZ — The Hollywood Reporter (@THR) December 12, 2024

Il presidente della Marvel Comics Dan Buckley ha parlato così dell’evento:

“Per noi i kaiju – e in particolare Godzilla – sono parti importanti della storia dei fumetti Marvel, quindi sapevamo di voler esplorare qualcosa con i loro team. Siamo sempre stati fan di Godzilla, ma con il costante aumento della popolarità di Godzilla nel corso degli anni, fa parte del nostro attuale Zeitgeist culturale ed è un perfetto esempio del divertimento che l’industria dei fumetti può offrire. Ci concentriamo innanzitutto sulla narrazione, ma le opportunità di crossover divertenti come questo offrono a entrambi i nostri fan un’evasione divertente da non perdere”.