Godzilla Minus One arriva in home video anche in Italia

Uno dei film più amati dello scorso anno fa finalmente il suo attesissimo debutto in home video. Plaion Pictures, Anime Limited e Toho Co. Ltd. sono lieti di annunciare che il fenomeno globale di dimensioni kaiju Godzilla Minus One sarà disponibile in Edizione Deluxe 4K, Steelbook 4K, Blu-Ray e DVD proprio in tempo per le festività natalizie.

L’ultimo film della serie classica di Toho, Godzilla Minus One, è stato concepito per essere l’incarnazione più spaventosa del personaggio mai realizzata, riportando il franchise alle sue radici post-belliche con una storia potente e toccante su un Giappone messo in ginocchio dall’impotenza di aver già perso tutto ancora prima che emergesse questa nuova minaccia mostruosa. Il film ha ricevuto elogi dalla critica e ha battuto diversi record, aggiudicandosi il titolo di film dedicato a Godzilla con il più alto incasso della storia.

Godzilla Minus One si è affermato come fenomeno a livello mondiale, raggiungendo il suo culmine con la vittoria dell’Oscar ai migliori effetti speciali alla 96ª edizione degli Academy Award, diventando il primo film in lingua non inglese a vincere questo premio.

Nel Giappone del dopoguerra, Godzilla porta nuova devastazione in un paesaggio già devastato. Senza alcun intervento militare o aiuto governativo in vista, i sopravvissuti devono unirsi di fronte alla disperazione e combattere contro un orrore implacabile.

Dal rinomato regista, sceneggiatore e visionario degli effetti speciali Takashi Yamazaki (The Eternal Zero, Stand By Me Doraemon) arriva Godzilla Minus One, un film sul potere della speranza di fronte alla disperazione. Il film è interpretato da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki, con musiche di Naoki Sato.

Godzilla Minus One sarà disponibile quest’anno in Edizione Deluxe 4K, Steelbook 4K, Blu-Ray e DVD.